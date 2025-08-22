สำนักงานสลากฯ ส่งมอบ “สนามสุขสร้างสรรค์ ปั้นพลังอนาคต” สร้างพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อเยาวชน

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (GLO) จัดพิธีส่งมอบเครื่องเล่นสนาม ตามโครงการสนับสนุนโรงเรียนสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ประจำปี 2568 ภายใต้แนวคิด “สนามสุขสร้างสรรค์ ปั้นพลังอนาคต” โดยมี พันโท หนุน ศันสนาคม ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พร้อมด้วยผู้บริหารของสำนักงานฯ เป็นผู้ส่งมอบ ให้แก่กลุ่มโรงเรียนสลากกินแบ่งสงเคราะห์ในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก จำนวน 22 แห่ง ณ โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย (สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ ๓๖๔ หอม-บุญนาค อนุเคราะห์) ตำบลหนองเพรางาย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
พันโท หนุน ศันสนาคม ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดเผยว่า สำนักงานฯ ได้ดำเนินโครงการสนับสนุนโรงเรียนสลากกินแบ่งสงเคราะห์มาอย่างต่อเนื่อง ในฐานะองค์กรแห่งการให้ที่ตระหนักถึงการดูแลและพัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการให้ความสำคัญต่อพัฒนาการของเยาวชน ที่จะเป็น
กำลังหลักสำคัญของประเทศชาติในอนาคต ซึ่งในปี 2568 นี้ ได้ดำเนินการภายใต้แนวคิด “สนามสุขสร้างสรรค์ ปั้นพลังอนาคต” ผ่านการส่งมอบเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง ให้กับโรงเรียนสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 73 แห่งทั่วประเทศ ภายใต้งบประมาณกว่า 30 ล้านบาท
โครงการดังกล่าว ได้จัดซื้อและติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเล่นสนามกลางแจ้งที่มีคุณภาพ ประกอบด้วย
ชุดสไลด์เดอร์เดี่ยว สไลด์เดอร์วน สไลด์เดอร์คู่ เครื่องโหนบาร์ ปีนป่าย และชิงช้า สำหรับเด็กทุกช่วงวัย
โดยมุ่งเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาศักยภาพด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ ที่ดี ให้กับเยาวชน ตลอดจน
เป็นพื้นที่เรียนรู้นอกห้องเรียน ที่จะช่วยให้เยาวชนไทยได้พัฒนาทักษะเชื่อมความสัมพันธ์และการอยู่ร่วมกัน
ในสังคม นำไปสู่การเติบโตเป็นพลเมืองคุณภาพของชาติในอนาคตต่อไป
“วันนี้ถือเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญ ที่พวกเรามารวมตัวกันสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ให้แก่สังคม โดยสนามสุขสร้างสรรค์ ปั้นพลังอนาคต เป็นอีกหนึ่งโครงการที่สะท้อนถึงความตั้งใจที่ดีของสำนักงานฯ ในการส่งเสริมและพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้เกิดการเรียนรู้ ตลอดจนสร้างรอยยิ้มและแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนของเรา โดยสำนักงานฯ จะดำเนินการส่งมอบทั้งสิ้น 4 ครั้ง ให้แก่โรงเรียนสลากกินแบ่งสงเคราะห์รวม 73 แห่ง
ทั่วทุกภูมิภาค”
สำหรับโครงการสนับสนุนโรงเรียนสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของสำนักงานที่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์มาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2567 ได้ดำเนินการจัดหาและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ ปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้กับเด็กและเยาวชน ในการอนุรักษ์และ
ใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีคุณค่า ขณะเดียวกัน ยังสามารถช่วยลดภาระค่าไฟให้กับโรงเรียนสลากกินแบ่งสงเคราะห์รวม 73 แห่ง ไปแล้วกว่า 870,000 บาท
