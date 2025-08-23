เรียนต่อต่างประเทศ ต้องเตรียมอะไรบ้าง? ฉบับปี 2025

- ศึกษาข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยและหลักสูตร ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร เช่น GPA, สาขาที่จบ, ประสบการณ์ทำงาน รวมถึงเอกสารสำคัญอย่าง Transcript, Recommendation Letter และ Statement of Purpose
- วางแผนการเงินและทุนการศึกษา คำนวณค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพล่วงหน้า พร้อมหาข้อมูลทุนการศึกษาไว้
- จัดการเอกสารและวางแผน Timeline การสมัครและขอวีซ่า
- เตรียมตัวด้านชีวิตและวัฒนธรรมประเทศปลายทาง
- เตรียมภาษาอังกฤษให้ถึงเกณฑ์ ส่วนใหญ่ต้องการ IELTS Overall 6.0–7.0 ขึ้นไป (บางสาขา เช่น แพทย์/กฎหมาย อาจต้องสูงกว่า)การเตรียมภาษาอังกฤษไม่ใช่แค่ท่องศัพท์หรือทำข้อสอบ แต่ต้องฝึกครบทุกทักษะดังนี้
Listening, Reading, Writing, Speaking
เริ่มต้นเตรียมตัวตั้งแต่เนิ่นๆ ฝึกภาษาอังกฤษอย่างสม่ำเสมอและทำข้อสอบ เป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จ ปัจจุบันแพลตฟอร์ม PREP สามารถช่วยนักเรียนได้ครบ ตั้งแต่การเตรียมสอบ IELTS การฝึกทำข้อสอบ การสร้างแผนการเรียนส่วนบุคคล ไปจนถึงการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย พร้อมระบบ AI ที่วิเคราะห์จุดอ่อนของคุณ และช่วยให้คุณทำคะแนนถึงเป้าหมาย
เริ่มฝึกวันนี้ โอกาสไปถึงมหาวิทยาลัยในฝันก็ยิ่งใกล้ขึ้น
