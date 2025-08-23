ข่าวประชาสัมพันธ์

เรียนต่อต่างประเทศ ต้องเตรียมอะไรบ้าง? ฉบับปี 2025

  1. ศึกษาข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยและหลักสูตร ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร เช่น GPA, สาขาที่จบ, ประสบการณ์ทำงาน รวมถึงเอกสารสำคัญอย่าง Transcript, Recommendation Letter และ Statement of Purpose
  2. วางแผนการเงินและทุนการศึกษา คำนวณค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพล่วงหน้า พร้อมหาข้อมูลทุนการศึกษาไว้
  3. จัดการเอกสารและวางแผน Timeline การสมัครและขอวีซ่า
  4. เตรียมตัวด้านชีวิตและวัฒนธรรมประเทศปลายทาง
  5. เตรียมภาษาอังกฤษให้ถึงเกณฑ์ ส่วนใหญ่ต้องการ IELTS Overall 6.0–7.0 ขึ้นไป (บางสาขา เช่น แพทย์/กฎหมาย อาจต้องสูงกว่า)การเตรียมภาษาอังกฤษไม่ใช่แค่ท่องศัพท์หรือทำข้อสอบ แต่ต้องฝึกครบทุกทักษะดังนี้

Listening, Reading, Writing, Speaking

เริ่มต้นเตรียมตัวตั้งแต่เนิ่นๆ ฝึกภาษาอังกฤษอย่างสม่ำเสมอและทำข้อสอบ เป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จ ปัจจุบันแพลตฟอร์ม PREP สามารถช่วยนักเรียนได้ครบ ตั้งแต่การเตรียมสอบ IELTS การฝึกทำข้อสอบ การสร้างแผนการเรียนส่วนบุคคล ไปจนถึงการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย พร้อมระบบ AI ที่วิเคราะห์จุดอ่อนของคุณ และช่วยให้คุณทำคะแนนถึงเป้าหมาย

เริ่มฝึกวันนี้ โอกาสไปถึงมหาวิทยาลัยในฝันก็ยิ่งใกล้ขึ้น

Website: https://prepedu.com/th/

LINE: @prepth

Facebook: IELTS by Prep – สมาร์ตโปรแกรมสำหรับการเตรียมสอบ

