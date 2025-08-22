“ดร.ศุภวรรณ”นำTCEBโชว์พลังไมซ์งานGASTECH2026-EEC Expo2025

“ศุภวรรณ ตีระรัตน์” ผอ.ทีเส็บคนใหม่ใส่เกียร์ลุยอุตสาหกรรมไมซ์ “ตลาดต่างประเทศ” เตรียมพร้อมไทยเจ้าภาพ “GASTECH 2026” มหกรรมพลังงานรายการใหญ่สุดของโลก 15-18 ก.ย.69 ที่กรุงเทพฯต้อนรับนานาชาติกว่า 50,000 คน เร่งหารือ ททท.สมาคมโรงแรมไทยต่อยอดโกยรายได้ท่องเที่ยว ส่วน“ตลาดไมซ์ในประเทศ” หนุนงาน “EEC EXPO 2025” 25-26 ส.ค.นี้ ที่ไบเทค ชูวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวตอบโจทย์ ESGs ไมซ์ยั่งยืน
ดร.ศุภวรรณ ตีระรัตน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) “TCEB” เปิดเผยว่า ทีเส็บพร้อมนำอุตสาหกรรมไมซ์ดึงงานนานาชาติเข้ามาจัดในไทยทั้งงานประชุมสัมมนา (M :meeting) การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล (I :incentive) จัดนิทรรศการแสดงสินค้า (E :Exhibition) และการประชุมนานาชาติขนาดใหญ่ (C :Convention) ล่าสุดได้เพิ่มเทศกาลอีเวนต์สำคัญ ๆ ระดับโลก (F :Festival) เชื่อมโยงสู่การยกระดับ “เมืองไมซ์ : MICE City” ทำให้สามารถใช้อุตสาหกรรมไมซ์เป็นกลไกล “สร้างเศรษฐกิจ” กระจายงานและรายได้จากเมืองหลักสู่เมืองรองระดับสองร่วมรับประโยชน์มีโอกาสเป็นเจ้าภาพจัดงานไมซ์ระดับประเทศและนานาชาติได้ด้วย
ปี 2568 ทีเส็บเดินหน้าขับเคลื่อนไมซ์ “ตลาดต่างประเทศ” เตรียมความพร้อมไทยเป็นเจ้าภาพงาน “GASTECH 2026” มหกรรมพลังงานอีเวนต์ใหญ่ของโลก ส่วน “ตลาดในประเทศ” เร่งสนับสนุนงานไมซ์ในโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor :EEC ) ครอบคลุมพื้นที่เป้าหมาย ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา โดยได้วางแนวทางยกระดับศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไว้ดังนี้
“ตลาดไมซ์ต่างประเทศ” ทีเส็บมีภารกิจเตรียมไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพ “GASTECH 2026” ด้วยการจับมือกับกระทรวงพลังงาน บริษัทเอกชนขนาดใหญ่ของไทย อย่าง บริษัท กัล์ฟ เอนเนอร์จี ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) “GULF” บริษัท ราช จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) พันธมิตรกลุ่มงานด้านพลังงานอีกหลากหลายองค์กร ช่วงกันยายนปีนี้จะเดินทางไปประกาศในเวทีโลก เพื่อนำงานมาจัดในไทยระหว่างวันที่ 15–18 กันยายน 2569 ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมนานาชาติไบเทค กรุงเทพฯ
โดยมี บริษัท ดีเอ็มจี อีเวนต์ จำกัด ได้รับสิทธิ์งาน GASTECH 2026 เลือกมาจัดในไทย ทางกระทรวงพลังงานของไทยจะเป็นเจ้าภาพหลัก ดูแลการจัดงานขนาดใหญ่สุดในโลกด้านการประชุมและแสดงเทคโนโลยีด้านก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจน เทคโนโลยีภูมิอากาศ และ AI ที่ทรงอิทธิพลสุดของโลก คาดจะมีทั่วโลกเดินทางมาร่วมงานในไทย ประกอบด้วย ผู้จัดแสดงสินค้ากว่า 1,000 ราย ผู้เข้าร่วมกว่า 50,000 คน รัฐมนตรีกว่า 100 ประเทศ วิทยากรนานาชาติอีกกว่า 1,000 คน เดินทางมาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมอง ความร่วมมือ และกำหนดทิศทางอนาคตของพลังงานโลก งานนี้จะเป็นพลังผลักดัน “ไทย” ขึ้นเป็นประเทศ “ศูนย์กลางพลังงาน” รองรับการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมพลังงานในกลุ่มประเทศอาเซียนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ปี 2569 ทีเส็บเล็งเห็นว่างาน GASTECH 2026 คือโอกาสครั้งใหญ่ของไทย ในการยกระดับประเทศเป็นศูนย์กลางพลังงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้ว มีระดับผู้บริหารเข้าร่วมกว่า 50,000 คนแล้ว ทีเส็บมองโอกาส “ต่อยอด” โดยจะหารือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สมาคมโรงแรมไทย เพื่อขับเคลื่อนการตลาดต้อนรับผู้เข้าร่วมงานด้วยบริการด้านต่าง ๆ เพื่อสร้างรายได้เข้าประเทศมากขึ้น
เนื่องจากผู้บริหารทั่วโลกที่จะเดินทางมาร่วมงาน GASTECH 2026 ยังจะมี “ผู้ติดตาม” อีกกว่า 1,000-2,000 คน พร้อมใช้จ่ายเงินท่องเที่ยวมากขึ้นทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล จึงจะต้องวางแผนนำเสนอโปรแกรมและเส้นทางการท่องเที่ยวก่อนและหลังงานไว้ด้วย ตอบโจทย์นักเดินทางได้อย่างเต็มที่
“ตลาดไมซ์ในประเทศ” ทีเส็บได้ร่วมหารือกับทางเลขาธิการ EEC ซ฿งให้การตอบรับเป็นอย่างดีและสนับสนุนการจัดมหกรรมงาน “EEC EXPO 2025” ระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2568 ที่ ภิรัช คอนเวนชั่น เซนเตอร์ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ เป็นเวทีการแสดงศักยภาพเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ที่จะ “เพิ่มโอกาสการลงทุน” ในอุตสาหกรรมเป้าหมายและบริการแห่งอนาคต นำเสนอ “ความก้าวหน้า” ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยี ระบบสนับสนุนการลงทุนแบบครบวงจร เน้นเชื่อมโยงความร่วมมือกับนักลงทุนรายสำคัญทั้งในและต่างประเทศ โดยใช้ EEC ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเติบโตในระยะยาว ด้วยจุดแข็งด้านโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม ระบบโลจิสติกส์ และระบบนิเวศเพื่อการลงทุนที่ทันสมัยครบวงจร เชื่อมโยงระดับภูมิภาคอย่างแข็งแกร่ง
ทีเส็บได้ร่วมสนับสนุนจัดงาน “EEC EXPO 2025” เป็นปีที่ 3 โดยให้ EEC โชว์จัดด้วยตนเองมีทั้งกลุ่มแสดงสินค้า สัมมนาและการประชุม มีผู้เชี่ยวชาญนานาชาติเข้าร่วมแลกเปลี่ยนมุองใหม่ ๆ โดยใช้ไมซ์เป็นกลไกขับเคลื่อน “การค้าการลงทุน” ควบคู่ “การกระตุ้นเศรษฐกิจ EEC”
งาน EEC Expo 2025 จะมีไฮไลต์จากภาคอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกมารวมตัวกันจับคู่เจรจาธุรกิจและเสนอบริการจากบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์ ดิจิทัล หุ่นยนต์อัจฉริยะ AI การแพทย์มูลค่าสูง Cyber Security ซอฟท์แวร์ต่าง ๆ โรงงานสีเขียว และอื่น ๆ
โดยเฉพาะ “อุตสาหกรรมเน้น Green & Clean” ตอบรับเข้าร่วมคับคั่งทั้ง “กลุ่มยานยนต์” จะได้เห็นนวัตกรรมรถยนต์สมัยใหม่ไฮบริดจ์ ที่มีทั้งรถยนต์ระบบไฟฟ้าและประหยัดพลังงาน บริการผลิตแบตเตอรี่ชาร์จรถ เรื่อยไปจนถึงกลุ่ม Smart Mobility กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีรีไซเคิล กลุ่มเกษตรกรรมแปรรูป กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต กลุ่มให้บริการมูลค่าสูง เช่น โลจิสติกส์ สมาร์ทซิตี้ การบิน คมนาคม ขนส่ง คลังสินค้า โรงงานระดับพรีเมี่ยม
ทีเส็บนำเสนอไฮไลต์ “กลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยว” ในงานนี้ด้วยเพราะได้สนับสนุน “กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยว” ในจังหวัดชลบุรีกว่า 30 ราย พัฒนาสินค้ารองรับนักท่องเที่ยวซึ่งมีทั้งศูนย์การเรียนรู้ อาหาร ศิลปะหัตถกรรม จึงเชิญชวนให้บริษัทต่าง ๆ แวะมาเยี่ยมชมบูธภายในงาน ตอบโจทย์ผู้ประกอบการ โรงงาน ที่สนใจใช้บริการทำกิจกรรมการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนตามมาตรฐาน ESGs Goal : Environmen, Social, Governance จะได้ทั้งการดูแลสิ่งแวดล้อม ช่วยเหลือสังคมชุมชน และการมีธรรมาภิบาลองค์กร
ดร.ศุภวรรณ กล่าวว่าผลการประเมินสถานการณ์อุตสาหกรรมไมซ์ของไทยตามปีงบประมาณ 9 เดือนแรก (ตุลาคม 2567-30 มิถุนายน 2568) พบ “ตลาดไมซ์ต่างประเทศ” ต้องเผชิญความท้าทายมากมายทำให้ “เศรษฐกิจภาพรวม” ไม่ดีเท่าที่ควร ทั้งจากปัจจัย วิกฤตเศรษฐกิจโลก นโยบายภาษีทรัมป์ 2.0 ความเชื่อมั่นของนักเดินทางตลาดสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งมีไมซ์รวมอยู่ด้วย ส่งผลให้ “รายได้” ตามเป้ารวมทั้งหมดตั้งไว้ 300,000 ล้านบาท ขณะนี้ทำได้เกือบ 200,000 ล้านบาท แนวโน้มอาจจะลดลงตามภาวะเศรษฐกิจ 10-15 %
“ตลาดไมซ์ในประเทศ” ค่อนข้างคึกคักจากห่วงโซ่อุปทานจากภาครัฐ เอกชน ชุมชน และการตื่นตัวของเมืองไมซ์ ซิตี้10 แห่ง ปีนี้ทีเส็บได้เพิ่มเมืองเศรษฐกิจใหม่แต่ละภาคเข้าไปด้วยอีกภาคละ 2 จังหวัด เช่น “ภาคเหนือ” มีเชียงใหม่ เพิ่ม เชียงราย พิษณุโลก “ภาคอีสาน” มีขอนแก่น อุดรธานี เพิ่ม บุรีรัมย์ อุบลราชธานี “ภาคใต้” มีภูเก็ต สุราษฎร์ธานี สงขลา เพิ่ม นครศรีธรรมราช “ภาคตะวันออก” มีพัทยา/ชลบุรี เพิ่ม ระยอง จันทบุรี
ขณะนี้แต่ละเมือง ไมซ์ ซิตี้ กับเมืองเศรษฐกิจใหม่ ล้วนมีความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานต่าง ๆ ดังนั้นทีเส็บจึงจะเดินหน้ากระตุ้นการจัดงาน เน้นจัดกิจกรรมเพิ่มเพื่อดึงคนเข้าไปร่วมมากขึ้น กระจายการใช้จ่ายเงิน สร้างมาตรฐานบริการ มุ่งจัดงานไมซ์อย่างยั่งยืน ดูแลสิ่งแวดล้อม อำนวยความสะดวกทำให้เศรษฐกิจกับชุมชนเติบโตเคียงข้างกันไป
เรื่องโดย #เพ็ญรุ่งใยสามเสน #gurutourza, www.facebook.com/penroongyaisamsaen