กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ – มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

ร่วมพัฒนาห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่างเท่าเทียม
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และ นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ลงนามความร่วมมือด้านวิชาการเพื่อการธำรงรักษาและเสริมสร้างความเข้มแข็งการให้บริการด้วยระบบคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ระหว่าง มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมี นายแพทย์วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช นายแพทย์วัชรพงษ์ คำหล้า รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผู้บริหารมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ผู้บริหารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม 110 ชั้น 1 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม กล่าวว่า โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง 21 แห่งทั่วประเทศ ถือกำเนิดจากแรงศรัทธาและความจงรักภักดีของพสกนิกรชาวไทยที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระราชประสงค์ ให้ประชาชนในถิ่นทุรกันดารได้รับการดูแลรักษาพยาบาลอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทุกแห่งได้มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านภูมิสถาปัตย์ให้สง่างามสมพระเกียรติ พัฒนาคุณภาพบริการ ให้ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับประเทศ มุ่งสู่การเป็นโรงพยาบาลต้นแบบแห่งความสุขของประชาชน ชุมชน และบุคลากร โดยในปี พ.ศ. 2554 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชได้มีความร่วมมือกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในการส่งเสริมพัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จนทำให้ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยผ่านการรับรองมาตรฐานครบถ้วนทั้ง 21 แห่ง ซึ่งผลสำเร็จจากการพัฒนาดังกล่าวทำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลได้รับการบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่างเท่าเทียมกับประชาชนที่อยู่ในเขตเมือง และเป็นการสนอง พระราชปณิธานในด้านการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการดําเนินงานของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชให้เจริญก้าวหน้า เป็นที่ศรัทธาของประชาชน เพื่อให้บริการสาธารณสุขและรักษาแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นประโยชน์ ต่อประเทศชาติส่วนรวมและยังเป็นอนุสรณ์แห่งความจงรักภักดีของพสกนิกร
นายแพทย์ยงยศ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาทในการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายห้องปฏิบัติการของประเทศ ได้มีส่วนร่วมสนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาระบบคุณภาพ มาตรฐานห้องปฏิบัติการ ทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง 21 แห่ง ด้วยระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 15189, ISO 15190 และระบบคุณภาพมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข MOPH Standard ตามลำดับ ส่งผลให้เกิดนวัตกรรมด้านคุณภาพและบริการที่เป็นประโยชน์กับประชาชน ดังเช่นผลงาน โครงการศูนย์ตรวจคัดกรองด้วยอัลตราซาวด์ เพื่อส่งเสริมการศึกษาแหล่งอบรมที่มีความเฉพาะทาง ครอบคลุมทั้งภาคทฤษฎีและภาคสนาม
“ก้าวต่อไปของการร่วมมือพัฒนาห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช คือ การธำรงรักษาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน ร่วมพัฒนาด้านวิชาการการเป็นเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรมสำหรับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และรังสีวินิจฉัยและประยุกต์ใช้แก้ปัญหาสุขภาพในพื้นที่ รวมถึงการเป็นต้นแบบในการพัฒนาเครือข่ายให้กับห้องปฏิบัติการอื่นทั้งในกลุ่มโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน รวมถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ เป็นที่พึ่งของประชาชนยามเจ็บป่วยให้ได้รับการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนทั่วประเทศต่อไป” นายแพทย์ยงยศ กล่าว