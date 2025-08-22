เฮอร์บาไลฟ์ ประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิบ้านนกขมิ้น ส่งต่อกำลังใจถึงผู้ประสบภัย

บริษัท เฮอร์บาไลฟ์ ประเทศไทย ร่วมส่งมอบน้ำใจด้วยการบริจาคอาหารและสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือและรวมถึงพื้นที่ที่ประสบภัยอื่นๆ ของประเทศไทย โดยมี คุณสุรชัย สุขเขียวอ่อน ประธานมูลนิธิบ้านนกขมิ้น เป็นผู้รับมอบจากคณะผู้บริหารและพนักงานของเฮอร์บาไลฟ์ ประเทศไทย
การบริจาคครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงพันธกิจอันแน่วแน่ของเฮอร์บาไลฟ์ในการสนับสนุนความช่วยเหลือผู้เปราะบางและชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติต่างๆ โดยดำเนินการผ่านมูลนิธิบ้านนกขมิ้น ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธมิตรของโครงการ คาซ่า เฮอร์บาไลฟ์ (Casa Herbalife) ในประเทศไทย ทั้งนี้ เฮอร์บาไลฟ์เป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ที่มุ่งมั่นสร้างชุมชนและแพลตฟอร์มเพื่อช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนด้วยผลิตภัณฑ์โภชนาการคุณภาพและโอกาสทางธุรกิจมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523
โครงการคาซ่า เฮอร์บาไลฟ์ เปิดตัวในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2549 ภายใต้มูลนิธิเฮอร์บาไลฟ์ แฟมิลี่ (HFF) เพื่อมอบโภชนาการที่ดีให้กับเด็กๆ ทั่วโลก โดยมีพันธมิตรในประเทศไทย 3 แห่ง ได้แก่ มูลนิธิเด็ก มูลนิธิบ้านนกขมิ้น และมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก ทั้งนี้ทางมูลนิธิเฮอร์บาไลฟ์ แฟมิลี่ ได้มอบเงินสนับสนุนจำนวน 1.6 ล้านบาท ในปี 2567 ให้กับมูลนิธิในประเทศไทยที่เป็นพันธมิตรทั้งสามแห่งเพื่อส่งเสริมการพัฒนาของเด็กและชุมชนทั่วโลก