มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. จับมือ ม.เกษตรฯ สร้างความร่วมมือเพื่อยกระดับศักยภาพคนรุ่นใหม่

บริษัท มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณอานุภาพ คงมาลัย รองประธานบริหารฝ่ายการตลาด ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย
คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ (MOU) ร่วมกัน โดยมี ดร.จุมพฏ บริราช คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เป็นผู้แทนร่วมลงนาม ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นิภา นิรุตติกุล อาจารย์ประจำสาขาการตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา และ คุณพิชามญชุ์ กุจะพันธุ์ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ อาคารธุรกิจศึกษา (พักพิรุณ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
การลงนามในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างภาคการศึกษาและภาคธุรกิจ ผ่านการพัฒนาศักยภาพนิสิตให้พร้อมสู่เส้นทางอาชีพ โดยเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ทั้งการฝึกคิด วางแผน และการลงมือปฏิบัติ เพื่อยกระดับทักษะอาชีพอย่างยั่งยืน
คุณอานุภาพ คงมาลัย รองประธานบริหารฝ่ายการตลาด กล่าวว่า “มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมศักยภาพของคนรุ่นใหม่ตั้งแต่ในรั้วมหาวิทยาลัย เราเชื่อมั่นว่าการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง (Experiential Learning) และการคิดเชิงวิเคราะห์ (Thinking-Based Learning) จะช่วยให้นิสิตนักศึกษาได้ฝึกมุมมองที่รอบด้าน สามารถตั้งคำถาม ตัดสินใจ และลงมือปฏิบัติจริง จนนำไปสู่การพัฒนาทักษะและไอเดียใหม่ๆ”
การบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ (MOU) ดังกล่าวถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมภายใต้โครงการ “MR. D.I.Y. Cares” ที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของมิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. ในการร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยเชื่อมโยงภาคธุรกิจกับภาคการศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยอย่างเป็นระบบและยั่งยืน และภายใต้ความร่วมมือนี้ นิสิตนักศึกษาจะได้รับโอกาสทั้งในด้านการจัดทำกรณีศึกษา การเข้าร่วมเวิร์กช็อปกับผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจค้าปลีก รวมถึงโอกาสในการฝึกงาน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่เส้นทางอาชีพจริงอย่างมั่นใจ ถือเป็นการตอกย้ำเจตนารมณ์ของมิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. ในการส่งเสริมความยั่งยืนด้านสังคม ผ่านการพัฒนาคนรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ และการสร้างคุณค่าร่วมให้กับชุมชนและสังคมไทยในทุกภูมิภาคอย่างยั่งยืน