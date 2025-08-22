กปน. ปรับโฉมแอปฯ MWA onMobile Version 3 เริ่มดาวน์โหลด 25 ส.ค. 68 นี้

กปน. ปรับโฉมแอปพลิเคชัน MWA onMobile Version 3 เพิ่ม Feature เปลี่ยนธีมได้ตามใจชอบ และ Feature เมนูลัด จัดลำดับบริการที่ใช้งานบ่อยได้เอง ที่สำคัญยังมีการปรับปรุงให้สามารถเรียกใช้งานแอปพลิเคชันได้เร็วมากขึ้น ปรับปรุงประสิทธิภาพการแจ้งเตือนและการชำระเงิน พร้อมให้คุณดาวน์โหลดแล้ว วันที่ 25 ส.ค. 68 นี้
นางสาวสุวรา ทวิชศรี ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า กปน. เริ่มเปิดใช้งานแอปพลิเคชัน MWA onMobile มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 และมีการพัฒนาแอปพลิเคชันให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุด กปน. ได้พัฒนาแอปพลิเคชัน MWA onMobile รูปแบบใหม่ Version 3 เพื่อยกระดับประสบการณ์การใช้งานของประชาชน ในการเข้าถึงบริการของ กปน. ผ่านช่องทางดิจิทัล ด้วยการออกแบบให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น ใช้งานง่าย รองรับการเชื่อมต่อกับระบบข้อมูลภายในอย่างมีประสิทธิภาพ รองรับการยืนยันตัวตนผ่าน ThaiD (อยู่ระหว่างการพัฒนา) และสนับสนุนธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
ผู้ว่าการ กปน. กล่าวต่อไปว่า การพัฒนาแอปพลิเคชัน MWAomMobile ของ กปน. ในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบาย Quick Wins 5 โครงการสร้างสุข ของนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมีเป้าหมายสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ผ่านบริการสาธารณูปโภคที่สะดวก รวดเร็ว และทันโลก สอดรับกับพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบัน
ทั้งนี้ กปน. จำเป็นต้องปิดปรับปรุงระบบแอปพลิเคชัน MWA onMobile เพื่อเตรียมความพร้อมการใช้งานแอปพลิเคชัน MWA onMobile รูปแบบใหม่นี้ ในวันที่ 23 สิงหาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 23.00 น. ถึงเวลา 06.00 น. ของวันที่ 25 สิงหาคม 2568 ทำให้ไม่สามารถใช้งานแอปพลิเคชัน MWA onMobile ได้ในช่วงเวลาดังกล่าว เมื่อแอปพลิเคชัน MWA onMobile พร้อมให้บริการแล้ว ลูกค้าสามารถล็อกอินเข้าใช้งานด้วยหมายเลขโทรศัพท์ที่เคยลงทะเบียนไว้ก่อนหน้านี้ พร้อมตั้งรหัส pin 6 หลัก จะสามารถเข้าใช้งานแอปพลิเคชันได้ตามปกติ
กปน. ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ อย่างไรก็ตาม ลูกค้าสามารถใช้บริการผ่านทาง e-Service https://eservicesapp.mwa.co.th/ และช่องทางชำระเงินออนไลน์ผ่านตัวแทนต่าง ๆ ได้ตามปกติ โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MWA call center โทร. 1125 หรือ line: @MWAthailand ตลอด 24 ชั่วโมง