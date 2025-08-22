คิง เพาเวอร์“ลดล้างสต็อก”เมกะเซลออนออฟไลน์วันนี้-30 ก.ย.ลด40-80%

“คิง เพาเวอร์” กระหน่ำจัดมหกรรม “Clearance Mega Sale” ลดล้างสต็อกทั้งออฟและออนไลน์สินค้าดิวตี้ฟรี 40-80 % เริ่มแล้ววันนี้ 22 ส.ค.-30 ก.ย.68 ช้อปด่วนคุ้มค่าทุกรายการ ทั้งที่ รางน้ำ ศรีวารี พัทยา ออนไลน์ และดอนเมือง
กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ เริ่มแล้วมหกรรม!! “ลดล้างสต็อก : Clearance & Mega Sale” สินค้าดิวตี้ฟรีและผลิตภัณฑ์ไทย มีและไม่มีไฟลต์บินก็ช้อปได้เลย นำร่องสาขาหลัก “คิง เพาเวอร์ รางน้ำ” ลดสูงสุดถึง 80 % ประเดิมวันนี้ 22 สิงหาคม-21 กันยายน 2568 ส่วน “คิง เพาเวอร์ ออนไลน์” กระหน่ำ “CLEARANCE SALE : Duty Free Online” วันนี้ -30 กันยายน “คิง เพาเวอร์ ศรีวารี และพัทยา” นำสินค้าคุณภาพมาเซลก่อนปิดสาขาลดทะลุ 50 % ที่มีไฟลต์บินที่ท่าอากาศยานดอนเมือง ก่อนเดินทางแวะมาช้อป “ดิวตี้ฟรี” คิง เพาเวอร์ในเมืองทุกสาขาลด 40%
@ช้อปด่วน!!“RANGNAM MEGA CLEARANCE SALEลด80%”
“คิง เพาเวอร์” ชวนสายช้อปพบกับมหกรรมช้อปคุ้มสุด ๆ “KING POWER RANGNAM MEGA CLEARANCE SALE” เมกะเซลแห่งปี ที่ได้ระดม“แบรนด์ดัง” ลดแรงกว่าที่เคยสูงสุดถึง 80%” ลดแรงแบบไม่เคยมีมาก่อน ระหว่างวันนี้ 22 สิงหาคม -21 กันยายน 2568 ที่ “คิง เพาเวอร์ รางน้ำ” จัดโปรโมชั่นยิงยาวต่อเนื่อง 1 เดือนเต็ม งานนี้ให้สิทธิเต็มที่ จะมีหรือไม่มีเที่ยวบินต่างประเทศก็ช้อปได้อย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน
- “ลดสูงสุด 80 %” ทั้งสินค้าแบรนด์แฟชั่นชั้นนำจากทั่วโลก และสินค้าไทยคุณภาพเกรดพรีเมี่ยม
- “ลดสูงสุด 50 %” จัดเต็มทั้ง น้ำหอม เครื่องสำอาง และ แว่นตา
- “POWER PASS” บัตรคู่ใจนักช้อป ยังไม่ได้เป็นสมาชิกรีบสมัครด่วนตามขั้นตอนง่ายมาก และสมัครฟรีทาง www.powerpass.kingpower.com หรือสมัครผ่าน LINE Official Account @KINGPOWER สมัครปุ๊บ รับทันที 400 CARAT เพื่อให้นำไปใช้ช้อปแทนเงินสดต่อได้ด้วย
@คิงเพาเวอร์ออนไลน์ CLEARANCE SALEลดแหลกถึง30ก.ย.
ลดแหลก! คุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว “CLEARANCE SALE : Duty Free Online” เริ่มวันนี้ -30 กันยายน 2568 ลิสต์ที่นักช้อปตัวจริงห้ามพลาด! จัดหนักจัดเต็มสินค้าลดราคาสูงสุด รีบตัดสินใจเลยเพราะสินค้ามีจำนวนจำกัด กับการช้อปแบรนด์ดังที่นักเดินทางทั่วโลกไว้วางใจ ได้เฉพาะทาง “คิง เพาเวอร์ ออนไลน์” แค่มีไฟลต์บินก็กดช้อปได้สบายๆ กับดีลพิเศษ วางแผนออกเดินทางเที่ยวแล้ว อย่าลืมช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์บิวตี้และแฟชั่นแบบจุใจ โดยไม่ต้องมียอดซื้อขั้นต่ำ ลดรัว ๆ สูงสุด 80% รับรหัสส่วนลด CRONLINE ได้ทุกครั้ง
@SUPER SALE!คิง เพาเวอร์ศรีวารี&พัทยา-ดาวน์ทาวน์ลด40%
ต้องช้อปโปรดี “SUPER SALE! ที่ คิง เพาเวอร์ ศรีวารี และพัทยา” ลดสูงสุด 50% ระหว่างวันนี้ -15 กันยายน 2568 สมาชิก POWER PASS รับออนท็อปอีก 20 % เลือกรายการช้อปได้ดงนี้
- “แบรนด์ดัง” ลดแบบจัดเต็ม 30 % + สมาชิก POWER PASS มีออนท็อปสูงสุด 5 %
- ซื้อ Cash Card เพียง 10,000 บาท ภายใน 14 กันยายน 2568 รับทันที Gift Card มูลค่า 4,000 บาท แล้วทุกวันหยุดยังลดเต็มแมกซ์ 40 % รับสิทธิ์ซื้อสินค้าที่เข้าร่วมรายการ 1 ชิ้น คนละ 1 สิทธิ์/วัน สามารถลงทะเบียนรับคูปองได้ที่จุดบริการสมาชิก POWER PASS
@ใช้สนามบินดอนเมืองแล้วช้อปดิวตี้ฟรีในเมืองทุกสาขาลด 40%
มีไฟลต์บิน ออกจาก “ท่าอากาศยานดอนเมือง” ห้ามพลาด! ก่อนเดินทางแวะมาช้อป “คิง เพาเวอร์ ในเมืองทุกสาขา” ลดสูงสุดถึง 40% พร้อมรับฟรี! คูปองส่วนลด 40% วันนี้ -30 กันยายน 2568 เพื่อนำไปซื้อสินค้าที่เข้าร่วมรายการได้คนละ 1 ชิ้น 1 สิทธิ์/ วัน แล้วไปรับสินค้าได้ที่ Pick Up Counter คิง เพาเวอร์ ดอนเมือง
- “สินค้า ดิวตี้ ฟรี” สุดฮอต มีไฟลต์บินแล้วรีบเลย! ซื้อแล้วสนามบิน พร้อมรับสิทธิ์ 1.แบ่งชำระ 0% นานสูงสุดถึง 6 เดือน 2.รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 4,600 บาท 3.ฟรี! ของสมนาคุณสุดพิเศษ จากแบรนด์ดัง หมดแล้วหมดเลย 4.รับเลย! ส่วนลด 800 บาท เมื่อสมัครสมาชิกออนไลน์ 5.รับสิทธิ์การสมัครสมาชิก คิง เพาเวอร์ เมื่อช้อปขั้นต่ำ 1,000 บาท (สุทธิ)
คิง เพาเวอร์ ทำให้ทุกการช้อปคุ้มค่าเงินที่จ่ายกับมหกรรม “Clearance & Mega Sale” สินค้าดิวตี้ฟรีของคนไทยในทุกช่องทางได้ตั้งแต่ 22 สิงหาคม -30 กันยายน 2568
เรื่องโดย #เพ็ญรุ่งใยสามเสน #gurutourza,www.facebook.com/penroongyaisamsaen