‘สุเมธ’ ดัน 5 แกนหลัก‘RAPID’ ปั้น‘กนอ.’สู่แพลตฟอร์มขับเคลื่อนอุตฯไทยยุคใหม่เน้น‘นวัตกรรม-ยั่งยืน’

‘สุเมธ’ประกาศวิสัยทัศน์ผ่าน 5 แกนหลัก R-A-P-I-D ยกระดับบทบาท‘กนอ.’สู่แพลตฟอร์มนำอุตสาหกรรมไทยสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ เน้น ‘นวัตกรรม-ความยั่งยืน’ สร้าง Ecosystem แห่งความร่วมมือ-แบ่งปัน เสริมศักยภาพแข่งขันระดับสากล
นายสุเมธ ตั้งประเสริฐ ผู้ว่าการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยถึงการกำหนดทิศทางและบทบาทของ กนอ.ในฐานะ ‘แพลตฟอร์ม’ สนับสนุนนักลงทุน และผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม ว่า หลังเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าการ กนอ. ก็ได้วางแนวทางในการยกระดับบทบาทของ กนอ.ในการส่งเสริมสนับสนุนภาคอุตสาหกรรม ก้าวสู่การเป็นผู้ออกแบบอนาคตอุตสาหกรรมไทย เสริมศักยภาพกลจักรสำคัญในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจของประเทศ โดยจะใช้อำนาจหน้าที่ ทรัพยากร องค์ความรู้ นวัตกรรมที่มีอยู่ และที่พัฒนาต่อไปในอนาคต มาเป็น‘แพลตฟอร์ม’ ที่บริบทในที่นี้ ไม่ใช่เพียงแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ หรือ ระบบปฏิบัติการในเชิงเทคโนโลยีไอทีเท่านั้น แต่เป็นแพลตฟอร์มในลักษณะนั่งร้าน สะพาน หรือตัวกลาง เพื่อเชื่อมโยงอำนวยความสะดวกให้แก่นักลงทุน ผู้ประกอบการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภาคอุตสาหกรรมในทุกมิติ เพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพการแข่งขันให้แก่อุตสาหกรรมไทย และร่วมกันก้าวกระโดดไปสู่โอกาสทางธุรกิจผ่านการมีระบบนิเวศ (Ecosystem)ที่เอื้ออำนวยในการดำเนินธุรกิจ ทำให้เกิดความร่วมมือ หรือแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกันอย่างโปร่งใส และเป็นธรรม
‘นับจากวันนี้ กนอ. จะไม่ใช่แค่หน่วยงานกำกับตรวจสอบ หรือเป็น Landlord (เจ้าของที่ดิน) เท่านั้น แต่ กนอ.จะเป็นแพลตฟอร์มแห่งโอกาสเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมของประเทศไทย ไปสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ที่มีมูลค่าสูง โปร่งใส เป็นธรรม และยั่งยืนอย่างแท้จริง’ นายสุเมธ ระบุ
นายสุเมธ กล่าวต่อว่า วันนี้โครงสร้างอุตสาหกรรมโลกได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งรูปแบบธุรกิจ หรือพฤติกรรมตลาด โดยมีปัจจัยกดดันอื่นๆ ทั้งมาตรการภาษีของสหรัฐฯ, บทบาทเชิงรุกของจีน, ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ รวมถึงการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (AI) และเทคโนโลยีดิจิทัล ที่รวดเร็ว ดังนั้นเพื่อให้ กนอ.เป็น ‘แพลตฟอร์ม’ ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยให้มีศักยภาพแข่งขันได้อย่างยั่งยืน จึงได้นำวิสัยทัศน์ 5 แกนหลักสำคัญ หรือ RAPID ที่ได้แถลงไว้เมื่อครั้งรับตำแหน่งผู้ว่าการ กนอ.มาดำเนินการ ประกอบด้วย
1.R – Regulatory Flexibility ปลดล็อกกฎระเบียบเพื่อความเร็วและความยืดหยุ่น ตั้งเป้าให้บริการ One Stop Digital หรือระบบดิจิทัลครบวงจร ภายใน 100 วันแรก
2.A – Advance Infrastructure ยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค นำเทคโนโลยี นวัตกรรม มาปรับใช้ให้ทันสมัยสู่มาตรฐานโลก เพื่ออำนวยความสะดวก ปลอดภัย ลดต้นทุน รองรับอุตสาหกรรมยุคใหม่
3.P – Productivity Through Innovation การเพิ่มผลิตภาพโดยนวัตกรรมร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อบูรณาการธุรกิจกระแสใหม่ รวมถึงธุรกิจแห่งอนาคตต่างๆ
4.I – Integrate Digital Transformation การเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่ระบบดิจิทัลแบบครบวงจร นำ AI (ปัญญาประดิษฐ์), Big Data (ฐานข้อมูลขนาดใหญ่) และระบบดิจิทัลขั้นสูงมาใช้ในทุกระดับ
และ 5.D – Driven Growth and Sustainability ขับเคลื่อนการเติบโตบนฐานความยั่งยืน พัฒนา Eco-industrial Towns (เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ) ให้ครอบคลุมไม่น้อยกว่า 70% ของพื้นที่ กนอ.ภายในปี 2571 พร้อมยกระดับมาตรฐาน ESG (สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล) ให้เป็นจุดขายหลักของนิคมอุตสาหกรรมไทยในระดับสากล
‘ในฐานะที่ กนอ.ถือเป็นกลไกเชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญของประเทศ ต้องเสริมองค์ความรู้ เร่งปรับตัวด้วยแกนหลัก RAPID ให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแล้ว และกำลังจะเกิดขึ้น ตลอดจนไปสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต’ นายสุเมธ กล่าวปิดท้าย