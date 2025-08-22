รองฯ ฐนันดร์ ติดตามความคืบหน้างานพัฒนาแหล่งน้ำเมืองราชบุรี – กาญจนบุรี

วันนี้ (22 สิงหาคม 2568) นายฐนันดร์ สุทธิพิศาล รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยนางสาว มัทนา เจริญศรี รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ และคณะ ลงพื้นที่ไปติดตามความก้าวหน้าโครงการอาคารทดน้ำบ้านสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โดยมีผู้เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่และสรุปผลความก้าวหน้าโครงการฯ
สำหรับโครงการอาคารทดน้ำบ้านสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เป็นอาคารชลประทานประเภทประตูระบายน้ำ จำนวน 6 ช่อง สามารถระบายน้ำได้สูงสุด 1,750 ลบ.ม./วินาที เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในเขตเทศบาลตำบลสวนผึ้ง รวมทั้งแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค ประชาชนได้รับประโยชน์ 1,217 ครัวเรือน ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรได้กว่า 4,000 ไร่
จากนั้น ได้รับฟังการบรรยายสรุปโครงการผันน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นงานก่อสร้างอุโมงค์ผันน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4.20 เมตร ความยาว 20.50 กิโลเมตร พร้อมระบบส่งน้ำ หากโครงการฯ แล้วเสร็จ จะสามารถช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรได้มากกว่า 414,000 ไร่ ประชาชนได้รับประโยชน์ประมาณ 53,810 ครัวเรือน ปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมด้านวิศวกรรม (ศึกษาความเหมาะสมของโครงการ)