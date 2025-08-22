กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จับมือ มธ. โชว์ผลงาน ‘ศิลปหัตถกรรมร่วมสมัยสู่สากล’ กลางกรุงฯ 26-31 ส.ค. นี้

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป นักเรียน นิสิตนักศึกษา และผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมชม “นิทรรศการเผยแพร่ผลงานศิลปหัตถกรรมร่วมสมัยสู่สากล” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 31 สิงหาคม 2568 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) ชั้น 1 เวลา 10.00 – 20.00 น.
นิทรรศการครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานศิลปหัตถกรรมไทยที่ได้รับการสืบทอดและต่อยอดอย่างสร้างสรรค์ เชื่อมโยงภูมิปัญญาดั้งเดิมกับการออกแบบร่วมสมัย เพื่อสร้างคุณค่าใหม่และเพิ่มโอกาสในการก้าวสู่ตลาดสากล
ภายในงานท่านจะได้พบกับผลงานอันทรงคุณค่าหลากหลายรูปแบบ อาทิ บาตรบ้านบาตร เครื่องใช้ทางพุทธศาสนาที่เปี่ยมด้วยศรัทธา ผ้าขาวม้า สัญลักษณ์ความเรียบง่ายของวิถีไทย ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ จากพลังงานสีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เสื่อกกจันทบูร งานจักสานพื้นบ้านที่ผสมผสานดีไซน์ใหม่ งานปั้นเซรามิก ที่พัฒนาเทคนิคเก่าให้ร่วมสมัย จักสานไม้ไผ่และทางมะพร้าว แสดงถึงภูมิปัญญาชาวบ้านที่ไม่เคยเสื่อมคลาย ผ้าทอไทลื้อลายกุญแจหลงตู้ ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวประวัติศาสตร์ ผ้าหม้อห้อม เอกลักษณ์แห่งแพร่ เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน จากนครราชสีมา ผ้ามัดหมี่ ผ้าไหมอีสานลายวิจิตร เครื่องถมนคร ศิลปหัตถกรรมเก่าแก่แห่งนครศรีธรรมราช และ ผ้าทอนาหมื่นศรี ผืนผ้าจากปักษ์ใต้ที่เต็มไปด้วยเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม
พร้อมกิจกรรมเสวนาจากช่างฝีมือและนักออกแบบ ถ่ายทอดแนวคิด กระบวนการสร้างสรรค์ และแรงบันดาลใจเบื้องหลังงานศิลป์ให้ผู้เข้าชมได้สัมผัสอย่างใกล้ชิด ในวันที่ 27 สิงหาคม 2568 เวลา 13.00 – 17.00 น.
งานนี้เข้าชมฟรี เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนได้ร่วมภาคภูมิใจและสืบสานมรดกภูมิปัญญาไทย พบกันที่ BACC ปลายเดือนสิงหาคมนี้!