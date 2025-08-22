สำนักงาน ป.ป.ท. “เจอปุ๊บแจ้งปั๊บ ทุจริตภาครัฐลดลง”

พบเห็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐใด ปฏิบัติหน้าที่หรือดำเนินการอื่นใดที่มีขอบเขต ดังนี้
1) ไม่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 2) เป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้ใช้บริการหรือประชาชน 3) เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการอย่างร้ายแรง สามารถแจ้งเบาะแส/ร้องเรียนมายังสำนักงาน ป.ป.ท. ได้ตามช่องทาง ดังนี้ 1) ร้องเรียนด้วยตนเอง หรือส่งจดหมาย มายังศูนย์รับเรื่องร้องเรียน สำนักงาน ป.ป.ท. ชั้น 2 เลขที่ 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 2) สายด่วน โทร. 1206 3) E-mail : [email protected] 4) เว็บไซต์สำนักงาน ป.ป.ท. https://www.pacc.go.th
สำหรับกรณีนักลงทุนและชาวต่างชาติไม่ได้รับความสะดวกหรือได้รับความเดือดร้อนจากการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ สามารถแจ้งเบาะแส/ร้องเรียน มายังศูนย์ขับเคลื่อนการบริการภาครัฐสำหรับนักลงทุนและชาวต่างชาติ สำนักงาน ป.ป.ท. เลขที่ 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 สายด่วน 1206 กด 9 หรือ E-mail : [email protected]
นอกจากนี้ สำนักงาน ป.ป.ท. ยังมีหน่วยงานในส่วนภูมิภาคครอบคลุมทั่วประเทศ โดยประชาชนสามารถติดต่อ ปปท. เขต 1-9 ในพื้นที่ ดังนี้ ปปท. เขต 1 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปปท. เขต 2 จังหวัดชลบุรี ปปท. เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา ปปท. เขต 4 จังหวัดขอนแก่น ปปท. เขต 5 จังหวัดเชียงใหม่ ปปท. เขต 6 จังหวัดพิษณุโลก ปปท. เขต 7 จังหวัดนครปฐม ปปท. เขต 8 จังหวัดสุราษฏร์ธานี และ ปปท. เขต 9 จังหวัดสงขลา
ทั้งนี้ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ท. ได้ทาง Facebook Fanpage : สื่อสารองค์กร สำนักงาน ป.ป.ท., X : @PaccThailand, IG : paccThailand, Youtube : PaccThailand, TikTok : @paccthailand และเว็บไซต์ : www.pacc.go.th