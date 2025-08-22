กปภ. จัดเวที แลกเปลี่ยน เรียนรู้ สู่เส้นทางน้ำสะอาด ในงานวันประปาวิวัฒน์ 2568

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) จัดงานวันประปาวิวัฒน์ ประจำปี 2568 ภายใต้หัวข้อ “แลกเปลี่ยน เรียนรู้ สู่เส้นทางน้ำสะอาดอย่างยั่งยืนขับเคลื่อน กปภ.มุ่งสู่ความยั่งยืนในทุกมิติของการบริหารจัดการน้ำประปา พร้อมกิจกรรม “ขับเคลื่อนค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร STRIVER สู่ความยั่งยืน”
นายจักรพงศ์ คำจันทร์ ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เผยว่า กปภ. มุ่งมั่นพัฒนา การให้บริการและบริหารจัดการน้ำประปาอย่างยั่งยืน ปรับปรุงกระบวนการทำงานตลอดจนการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงได้จัดงานวันประปาวิวัฒน์ ประจำปี 2568 ภายใต้หัวข้อ “แลกเปลี่ยน เรียนรู้ สู่เส้นทางน้ำสะอาดอย่างยั่งยืน : Knowledge Sharing to Waterwise and Sustainable” ในวันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2568 ณ อาคารประปาวิวัฒน์ การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เกิดทั่วทั้งองค์กร ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญในการยกระดับกระบวนการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพการบริการ รวมถึงการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร “STRIVER ผู้มีความมุ่งมั่น” เป็นแนวทางดำเนินงานของบุคลากร ให้ร่วมกันสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการให้บริการและบริหารจัดการน้ำประปา พร้อมดำเนินงานด้วยความตระหนักถึงประโยชน์ของประชาชนและสังคมเป็นหลัก ทั้งนี้ภายในงานมีกิจกรรมน่าสนใจ อาทิ การบรรยายหัวข้อ “ถอดรหัสความรู้ สู่ความสำเร็จ” โดย ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน การเสวนาหัวข้อ “บทบาทและโอกาสของสถาบันประปาวิวัฒน์ต่อการขับเคลื่อนองค์กร” โดย ผศ.ดร.เลิศชัย สุธรรมานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) รศ.ดร.วิรศักดิ์ ฮาดดา นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย นายนิธิศ ทองสอาด รองผู้ว่าการ (ทรัพยากรบุคคลและบริหารองค์กร) กปภ. และ ผศ.ดร.บุปผา ลาภะวัฒนาพันธ์ อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (UTCC) พร้อมการมอบรางวัลเพื่อประกาศเกียรติคุณและสร้างขวัญกำลังใจให้พนักงานและหน่วยงานที่มุ่งมั่นเพื่อลูกค้าประชาชน ตลอดจนมีการแสดงบูธนิทรรศการให้ความรู้ที่สำคัญ และผลงานนวัตกรรมของหน่วยงานภายใน ภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน