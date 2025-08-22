CPF รับรางวัลพระปกเกล้า ด้านสำนึกพลเมือง ตอกย้ำองค์กรต้นแบบแก่สังคม

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ได้รับ “รางวัลพระปกเกล้า ด้านสำนึกพลเมือง” ระดับดี จากสถาบันพระปกเกล้า หน่วยงานอิสระภายใต้การกำกับดูแลของประธานรัฐสภา ซึ่งจัดมอบครั้งแรกในปี 2568 เพื่อยกย่ององค์กรและบุคคลต้นแบบที่ส่งเสริมสำนึกพลเมืองควบคู่หลักธรรมาภิบาล
นางสาวพิมลรัตน์ รีพัฒนาวิจิตรกุล ประธานผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล ซีพีเอฟ กล่าวว่า “การได้รับรางวัลพระปกเกล้า ด้านสำนึกพลเมือง เป็นความภาคภูมิใจของผู้บริหารและพนักงานซีพีเอฟทุกคน เกิดจากการยึดแนวทางของท่านประธานอาวุโสธนินท์ เจียรวนนท์ ต้นแบบ “ปรัชญา 3 ประโยชน์” ที่เป็นรากฐานและ DNA ขององค์กร มุ่งสร้างประโยชน์เพื่อประเทศชาติ ประชาชน และองค์กร พร้อมยกระดับวัฒนธรรมองค์กรในสามมิติสำคัญ ได้แก่ การปลูกฝังสำนึกพลเมือง การยึดหลักธรรมาภิบาลโปร่งใสตรวจสอบได้ และการสร้างคุณค่าร่วมกับสังคมผ่านกิจกรรมสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่อง ควบคู่การบริหารบุคลากรที่เน้นประเมิน “คนดีคนเก่ง” และเชิดชูพนักงานจิตอาสา นำไปสู่การเป็นองค์กรต้นแบบด้านสำนึกพลเมืองอย่างแท้จริง”
ซีพีเอฟผนวกสำนึกพลเมืองเข้ากับกลยุทธ์องค์กรอย่างเป็นระบบ ผ่านนโยบายสิทธิมนุษยชนและนโยบายที่เกี่ยวข้อง สร้างวัฒนธรรมการเคารพสิทธิ เสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ พร้อมสร้างกลไกธรรมาภิบาลโปร่งใส ตั้งแต่คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน หน่วยงานกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และช่องทางร้องเรียนครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก
นอกจากนี้ ซีพีเอฟยังดูแลคุณภาพชีวิตพนักงานอย่างเท่าเทียม เปิดโอกาสให้แรงงานไทย ต่างชาติ ผู้พิการ และกลุ่มเปราะบาง เข้าถึงการพัฒนาและสวัสดิการอย่างเสมอภาค รวมถึงขับเคลื่อนโครงการเพื่อสังคมหลายมิติ เช่น “ซีพีอาสา ร้อยเรียงความดี” ช่วยเหลือผู้ประสบภัย น้ำท่วม แผ่นดินไหว กิจกรรมชมรมซีพีเอฟเชื่อมพนักงานกับชุมชน และยกระดับการศึกษาไทยผ่านโครงการ CONNEXT ED การพัฒนาทักษะ Digital Literacy และโครงการ Co-Creation ที่ให้เยาวชนและครูร่วมออกแบบการเรียนรู้ ต่อยอดความรู้จากองค์กรสู่สังคมในระยะยาว