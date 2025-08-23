ข่าวประชาสัมพันธ์

พายุดีเปรสชันจ่อกระทบไทย ฝนตกยาว! กรมชลฯ ยกระดับเฝ้าระวัง 24–28 ส.ค.

วันนี้ (23 สิงหาคม 2568) ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) กรมชลประทาน รายงานว่า จากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา ร่วมกับข้อมูลจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คาดว่าในช่วงวันที่ 24–28 สิงหาคม 2568 ประเทศไทยมีแนวโน้มจะได้รับอิทธิพลจากพายุดีเปรสชัน ซึ่งอาจทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อน เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามและลาวตอนบน ส่งผลให้หลายพื้นที่ของไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมาก และอาจนำไปสู่สถานการณ์น้ำหลาก น้ำท่วมขัง ดินโคลนถล่ม รวมถึงน้ำล้นตลิ่ง โดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่เสี่ยงภัยเดิม

กรมชลประทานได้เร่งเตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนัก ด้วยการพร่องน้ำจากเขื่อนและอ่างเก็บน้ำล่วงหน้า เพื่อให้สามารถรองรับน้ำฝนที่คาดว่าจะตกลงมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งตรวจสอบและซ่อมแซมอาคารชลประทาน รวมถึงคันกั้นน้ำและประตูระบายน้ำให้พร้อมใช้งาน รวมถึงกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อให้ระบายน้ำได้สะดวก

นอกจากนี้ ยังได้จัดเตรียมเครื่องจักรกลและเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่เสี่ยงทันที เพื่อให้สามารถให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยการบริหารจัดการน้ำได้บูรณาการเชื่อมโยงการบริหารจัดการตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำอย่างเป็นระบบ เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ท้ายน้ำขณะเดียวกัน กรมชลประทานยังได้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงสามารถเตรียมตัวรับมือได้ทันท่วงที

สำหรับสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศ ขณะนี้มีปริมาณน้ำรวม 50,913 ล้าน ลบ.ม. (คิดเป็น 67% ของความจุอ่างฯ รวมกัน) สามารถรับน้ำได้อีก 25,593 ล้าน ลบ.ม. โดยเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยา ซึ่งมีเขื่อนหลัก 4 แห่ง ได้แก่ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มีปริมาณน้ำรวมกัน 17,527 ล้าน ลบ.ม. (70% ของความจุอ่างฯ รวมกัน) สามารถรับน้ำได้อีก 7,344 ล้าน ลบ.ม.

กรมชลประทานขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด

ADVERTISMENT

📌 ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ wmsc.rid.go.th และ bigdata-swoc.rid.go.th

☎ หากต้องการความช่วยเหลือ โทรสายด่วนกรมชลประทาน 1460