รมว.เกษตรฯ ลงพื้นที่สระบุรี เร่งพัฒนาแหล่งน้ำ ลดเสี่ยงน้ำท่วม-แล้ง

นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดสระบุรี ติดตามความคืบหน้าแผนพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำสำคัญ โดยมี นายเดช เล็กวิชัย รองอธิบดีกรมชลประทาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูล ณ โดมอเนกประสงค์บ้านโคกขวิด อ.บ้านหมอ
นายอรรถกรระบุว่า จังหวัดสระบุรีมีพื้นที่ชลประทานกว่า 546,000 ไร่ ครอบคลุมโครงการชลประทานหลัก 7 แห่ง รวมถึงเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์และอ่างเก็บน้ำต่างๆ กระทรวงฯ จึงเร่งให้กรมชลประทานดำเนินการขุดลอกอ่างเก็บน้ำและฝาย ซ่อมคันคลอง และปรับปรุงประตูระบายน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บและกระจายน้ำ รองรับทั้งน้ำหลากและภัยแล้ง
ด้านนายเดชเผยว่า แผนพัฒนาระบบชลประทานแบ่งเป็นระยะสั้น กลาง และยาว โดยมีเป้าหมายเพิ่มพื้นที่ชลประทานอีกกว่า 7,300 ไร่ และช่วยพื้นที่เพาะปลูกกว่า 440,000 ไร่ โครงการสำคัญในปีงบประมาณ 2569–2570 ได้แก่ พัฒนาโครงการส่งน้ำเริงราง ปรับปรุงประตูระบายน้ำคลองส่งน้ำ 23 ขวา และคันคลองชัยนาท–ป่าสักฝั่งซ้าย ซึ่งจะช่วยลดปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากและเพิ่มเสถียรภาพของระบบชลประทาน
รัฐมนตรีฯ ยังได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการสร้างแนวป้องกันตลิ่งใน ต.บ้านครัว อ.บ้านหมอ เพื่อป้องกันการกัดเซาะริมแม่น้ำป่าสัก ซึ่งเมื่อแล้วเสร็จ จะช่วยคุ้มครองพื้นที่เกษตรกว่า 1,000 ไร่ และบ้านเรือน 184 หลัง พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและความปลอดภัยให้ประชาชน
ในโอกาสนี้ ยังได้มอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกร เช่น เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ยชีวภาพ พันธุ์ปลากินพืช ต้นหม่อน ไข่ไก่ และน้ำดอกเกลือ เพื่อช่วยลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ