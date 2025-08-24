มูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ ลุยสร้างที่หลบภัย ให้ประชาชนชายแดน จ.สุรินทร์

มูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ผนึกกำลังร่วมกับภาคเอกชน ลงพื้นที่ชายแดนไทย–กัมพูชา มอบอุปกรณ์สร้างบังเกอร์และที่หลบภัยชั่วคราว พร้อมกายอุปกรณ์เพื่อดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการ ย้ำภารกิจสร้างความปลอดภัยและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนทั่วไทยต่อเนื่อง
วันที่ 24 สิงหาคม 2568 มูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ ร่วมกับบริษัท ไทย สมายล์ บัส จำกัด หรือ TSB, รายการข่าวสามมิติ และสำนักข่าวออนไลน์ The Reporters ลงพื้นที่ตำบลตาเมียง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ เพื่อส่งมอบวัสดุและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการสร้างที่หลบภัยชั่วคราวให้กับประชาชนในพื้นที่ชายแดนไทย–กัมพูชา โดยมีเป้าหมายเพื่อป้องกันอันตรายและลดความเสี่ยง หากเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบขึ้นในอนาคต
โดยการสนับสนุนครั้งนี้ครอบคลุมทั้งวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้เปราะบาง โดย มูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ ได้สมทบทุนมอบวงปูนซีเมนต์ 32 วง และ บริษัท ไทย สมายล์ บัส จำกัด มอบยางรถยนต์ 100 เส้น ซึ่งได้รับการสนับสนุนด้านการขนส่งจากบริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นอกจากนี้ ยังมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือในการเคลื่อนไหว สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ 12 ชิ้น ได้แก่ รถวีลแชร์ ไม้เท้าค้ำยัน และวอล์กเกอร์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนด้านการขนส่ง จากบริษัท สมบัติทัวร์ จำกัด โดยมี จ่าสิบตำรวจธวัชชัย รัตนสงคราม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเมียง ทำหน้าที่ประสานงาน จัดหาอุปกรณ์ และเป็นผู้แทนรับมอบ
ประธานมูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ กล่าวว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้ไม่เพียงเพื่อจัดหาอุปกรณ์เสริมความปลอดภัยเท่านั้น แต่ยังเป็นการส่งต่อความห่วงใยและความอบอุ่นให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชายแดนที่ต้องเผชิญกับความเสี่ยงและสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน โดยมูลนิธิฯ ตระหนักถึงความยากลำบากของชุมชนในพื้นที่ จึงมุ่งมั่นช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความเข้มแข็งในทุกด้าน ทั้งการป้องกันภัย การสนับสนุนกลุ่มเปราะบาง ทั้ง ผู้สูงอายุ และผู้พิการ เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัย มั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างแท้จริง
ทั้งนี้ มูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ มีเป้าหมายว่าจะเดินหน้าสนับสนุนโครงการเพื่อสังคมในลักษณะนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเข้มแข็งและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนทุกกลุ่ม และส่งเสริมให้ชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัยและยั่งยืน