สวนสุนันทา ตรวจสุขภาพนักศึกษาปี 2 ประจำปี 2568 ขานรับ SDG3 – Happy8 สุขภาพดียั่งยืน

วันที่ 23 – 24 สิงหาคม 2568 เวลา 09.00 – 15.00 น. ที่ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทา ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร
กองพัฒนานักศึกษา โดย ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาและกิจการศิษย์เก่า จัดให้บริการ ตรวจสุขภาพสำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 (รหัส 67) ประจำปี 2568 ขานรับ SDG 3 – Happy 8 สุขภาพดียั่งยืน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์ รรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย นายนิพนธ์ ั ชัยพฤกษทล ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ลงพื้นที่ให้กำลังใจนักศึกษาที่เข้ารับการตรวจสุขภาพในครั้งนี้อย่างใกล้ชิด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดเผยว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตในเรื่องของการมีสุขภาพที่ดี ซึ่งหากทุกคนมีสุขภาพกายที่ดี จะส่งผลต่อสุขภาพจิตใจ และสุขภาวะด้านอื่นๆ ตามไปด้วย ทำให้เกิดความสุขที่ยั่งยืน”
ผศ.ดร.สมศักดิ์ กล่าวต่ออีกว่า “กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปีที่จัดขึ้นให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้รับการตรวจและประเมินสุขภาพโดยรวมเบื้องต้น รวมถึง คัดกรองโรค หรือภาวะผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น เพื่อส่งเสริมและป้องกันโรค รวมถึงสร้างเสริมสุขภาพให้นักศึกษามีสุขภาพที่แข็งแรง หากพบความผิดปกติก็จะได้รับการดูแลรักษาอย่างทันท่วงที”
ทั้งนี้ กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปีให้กับนักศึกษา นับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และทำให้นักศึกษามีสุขภาพที่ดี ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป”
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศกดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “ในกิจกรรมดังกล่าวมีการให้บริการชั่งน้ำหนัก / วัดส่วนสูง วัดความดันโลหิต เจาะเลือด พบแพทย์เพื่อตรวจภาวะการทำงานภายในของร่างกาย ตรวจวัดค่าสายตา และเก็บปัสสาวะเพื่อ และตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกให้แก่นักศึกษาหญิง และเอ็กซเรย์คัดกรองมะเร็งเต้านม มีนักศึกษาให้เข้ารับการตรวจสุขภาพเป็นจำนวนมาก
และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เป้าหมายที่ 3 Goal 3: Good Health and Well-being สร้างหลักประกันการมีสุขภาวะที่ดี และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัย (Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages) มีเป้าหมายย่อยครอบคลุมประเด็นด้านสุขภาวะและความเป็นอยู่ที่ดีหลายประเด็น
รวมถึง สอดคล้องกับแนวคิดในการส่งเสริมความสุขในชีวิตและการทำงาน ความสุข 8 ประการ HAPPY WORKPLACE Happy Body (สุขภาพดี) มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและจิตใจ ตามแนวความคิดของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อชีวิตให้มีความสุขอย่างยั่งยืน อีกด้วย
