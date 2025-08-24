สวนสุนันทา เปิดโลกชมรม มุ่งพัฒนา soft skill นักศึกษา – ตอบโจทย์ “บัณฑิตพึงประสงค์”

วันที่ 22 สิงหาคม 2568 เวลา 09.30 – 16.00 น. ที่ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทา ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร โดย กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาและกิจการศิษย์เก่า จัดกิจกรรมเปิดโลกชมรม ประจำปีการศึกษา 2568 (Student Club. 2025) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดงานกล่าวใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า
“มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีนโยบายเน้นพัฒนานักศึกษาเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็น “Soft Skill” ได้แก่ ทักษะทางสังคม เช่น บุคลิกภาพ และทัศนคติ การสื่อสาร การแก้ไขปัญหา ความคิดสร้างสรรค์ การปรับตัว การเป็นผู้นำ การบริหารเวลา หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นในสังคม เรียนรู้การทำงานเป็นทีม และการจัดการกับสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิต
ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย กองพัฒนานักศึกษาจัดขึ้น อาทิ โครงการอบรมพัฒนา Soft Skills ตามแนวทาง “วิศวกรสังคม” และกิจกรรมชมรมต่าง ๆ อาทิ ชมรมฮิลใจ ชมรมสื่อสร้างสรรค์ ชมรมแบกเป้อาสา ชมรมเอส เอสอาร์ยู ฟุตซอลคลับ ชมรมคนใต้ ssru ชมรมรวมใจไปอาสา CT Volunteer SSRU และชมรมอื่นๆ อีกมากมาย” และ “Hard Skills” ทักษะที่เป็นความรู้และศาสตร์เฉพาะทางที่นักศึกษาได้เล่าเรียนสาขาต่าง ๆ
“ทักษะทั้ง 2 อย่างนี้ มีความสำคัญอย่างยิ่งในยุคปัจจุบัน ยังจะช่วยให้นักศึกษาไปสู่ความสำเร็จในอาชีพได้ในระยะยาวอย่างยั่งยืน”
“เหล่านี้เป็นทักษะที่สำคัญส่งเสริมความรู้นอกชั้นชั้นเรียน จะทำให้นักศึกษาเติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพอยู่ร่วมกันในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ยั่งยืน” ผศ.ดร.สมศักดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษากล่าว
กิจกรรมประกอบด้วย การเปิดบูธนิทรรศการเปิดรับสมัครสมาชิกชมรมของนักศึกษาเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมกันอย่างคึกคัก รวมถึงการแสดงคอนเสิร์ตจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ สร้างความสนุกสนานแก่นักศึกษาเป็นอย่างมาก
กิจกรรมเปิดโลกชมรม ครั้งนี้ จัดขึ้น เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะของนักศึกษาให้ดำเนินตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยฯกำหนด และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รวมถึง ได้มีความคิดริเริ่มในการจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์จากการเข้าร่วมกิจกรรมของชมรมที่จัดตั้งขึ้น อีกทั้ง ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมที่แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ด้านความคิดจนไปสู่ภาคการปฏิบัติ จากการจัดดำเนินงานภายใต้รูปแบบของกิจกรรมชมรม
กิจกรรมดังกล่าวสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 4: สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all) มีเป้าหมายย่อยครอบคลุมการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของเด็กชายและเด็กหญิงในทุกระดับ
รวมถึง สอดคล้องกับแนวคิดในการส่งเสริมความสุขในชีวิตและการทำงาน ความสุข 8 ประการ HAPPY WORKPLACE Happy Body (สุขภาพดี) มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและจิตใจ ตามแนวความคิดของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อชีวิตให้มีความสุขอย่างยั่งยืน อีกด้วย
