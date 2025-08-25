BYD ผนึก TSB นำรถเมล์ไฟฟ้าบุก รร.ศึกษานารี

บล.บียอนด์ และ ไทย สมายล์ บัส ร่วมกับโรงเรียนศึกษานารี จัดโครงการ “Smart รักษ์โลก” เพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับพลังงานสะอาดแก่เยาวชน หวังสร้างความตระหนักรู้ในการส่งเสริมการเดินทางที่ไร้มลพิษ ประหยัด และปลอดภัย ให้แก่เยาวชนโดยใช้รถเมล์ไฟฟ้า บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ BYD ร่วมกับ บริษัท ไทย สมายล์ บัส จำกัด (TSB) จัดโครงการ “Smart รักษ์โลก” เพื่อรณรงค์ส่งเสริมการเดินทางอย่างยั่งยืน ลดมลพิษทางอากาศ โดยเน้นเยาวชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้น้อง ๆ นักเรียนในสถาบันการศึกษาได้เข้าใจถึงผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ PM2.5 ที่เกิดจากการเดินทาง ส่งเสริมการเข้าถึงการใช้ระบบขนส่งสาธารณะพลังงานสะอาด เช่น รถเมล์ไฟฟ้า เรือไฟฟ้า ดังนั้นโครงการนี้
จึงถือเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือสำคัญระหว่างภาคธุรกิจกับสถานศึกษาสร้างความตระหนักรู้ด้านพลังงานสะอาด พร้อมผลักดันการเดินทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของเยาวชนไทย ล่าสุด วันนี้ 20 ส.ค. 68 ทีมงาน BYD และ TSB ได้นำรถเมล์ไฟฟ้าเข้าไปทำกิจกรรมกับน้อง ๆ โรงเรียนศึกษานารี ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กทม. พร้อมกับการจัดเวิร์กชอป “เดินทางอย่างยั่งยืน” อีกทั้งมอบบัตร HOP Card เพื่อสนับสนุนทุนค่าเดินทาง โดยผู้ที่ใช้บัตร HOP Card เดินทางกับ TSB จะมีค่าเดินทางตลอดทั้งวันไม่เกิน 40 บาท (ไม่จำกัดสาย และไม่จำกัดจำนวนเที่ยว) ซึ่งได้ผลตอบรับเป็นอย่างดี มีเด็ก ๆ ร่วมสนุกกับกิจกรรมลุ้นรางวัลเยอะ สนใจขึ้นไปถ่ายภาพ สอบถามถึงวิธีใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆ บนรถเป็นจำนวนมาก ขณะเดียวกันทางผู้บริหารยังได้มอบทุนการศึกษาเพิ่มเติมให้กับทางโรงเรียนอีกด้วย ทั้งนี้ ตลอดโครงการ “Smart รักษ์โลก” จะได้เห็นกิจกรรมการสร้างสรรค์คลิปวิดีโอรณรงค์ที่แสดงถึงความ Smart ของน้องนักเรียนในการใช้บัตร HOP Card บนแอพพลิเคชัน TikTok เพื่อชิงเงินรางวัล มูลค่ารวม 3,500 บาท เพื่อผลักดันความกล้าแสดงออก และความคิดสร้างสรรค์ พร้อมทั้งการตระหนักถึงการใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมของเยาวชนรุ่นใหม่อีกด้วย บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทย สมายล์ บัส จำกัด พร้อมดำเนินกิจกรรมส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้สานต่อโครงการดี ๆ เช่นนี้ร่วมกับสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ต่อไปในอนาคต สถาบันการศึกษาที่สนใจโครงการ “Smart รักษ์โลก” สามารถติดต่อทีมงาน TSB ฝ่ายสื่อสารองค์กร ได้ที่ [email protected]