กรมวิทย์ฯ จัด“มหกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน ครั้งที่ 2” ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนไทยสู่สากล

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายที่จะเพิ่มศักยภาพ อสม. ในการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกในชุมชน รวมถึงการยกระดับภูมิปัญญาไทยสมุนไพรไทย เพื่อเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจสุขภาพ ซึ่งนโยบายดังกล่าวสอดคล้องกับ กิจกรรมหลักในการพัฒนางานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนทั้ง 2 ด้าน คือ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ผ่าน อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน กว่า 35,000 คน และด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ทั้งผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องสำอาง และสมุนไพร เพื่อเสริมสร้างความรู้สนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยในชุมชน หรือ SMEs ให้สามารถพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีภารกิจศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาความรู้และเทคโนโลยีนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่นำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันส่งเสริมสุขภาพ รวมถึงพัฒนาคุณภาพกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP/SMEs โดยใช้ข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ในการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน และสร้างโอกาสการต่อยอดผลิตภัณฑ์สู่ตลาดสากล ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการพัฒนาจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (DMSc Product) รวมทั้งสิ้น 829 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 1. ประเภท Safety Product รวม 441 ผลิตภัณฑ์ 2. ประเภท Smart Product รวม 309 ผลิตภัณฑ์ 3. ประเภท Sustainable Smart Product รวม 37 ผลิตภัณฑ์ และ 4. ประเภท DMSc Initiative Product รวม 42 ผลิตภัณฑ์
สำหรับการจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สู่ชุมชน ครั้งที่ 2 จัดไปเมื่อวันที่ 22-24 สิงหาคม 2568 ในการจัดงานครั้งนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนและผู้ประกอบการเป็นจำนวนมาก โดยมียอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์รวม ทะลุ 1 ล้านบาทภายใน 3 วัน แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชนไทยที่สามารถยกระดับสู่ตลาดสากลได้จริง ผลิตภัณฑ์ที่นำมาจำหน่ายได้ผ่านการตรวจสอบจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข มุ่งผลักดันการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนควบคู่กับการเสริมสร้างสุขภาพ เพิ่มขีดความสามารถทางเศรษฐกิจฐานรากและสร้างความมั่นใจให้ผู้ประกอบการไทยก้าวสู่ตลาดโลกได้อย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ผู้ประกอบการ OTOP/SMEs ที่สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์กับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทั่วประเทศ ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการตรวจพัฒนาจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมจะอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ DMSc Product ตามประเภทที่ร่วมพัฒนา หรือรับชมรายละเอียดการร่วมโครงการจากการเสวนาได้ที่เพจเฟสบุ๊คกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์