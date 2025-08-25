iiG จับมือ Salesforce เร่งเครื่องธุรกิจไทยสู่ยุค AI ด้วย Salesforce Data Cloud พลิกโฉมการเติบโตอย่างยั่งยืน

งานสัมมนาครั้งนี้ได้รับความสนใจจาก ผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรธุรกิจชั้นนำของประเทศไทย สะท้อนถึงความตื่นตัวของภาคธุรกิจในการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการบริหารจัดการข้อมูลมาใช้ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในยุค AI ก้าวข้ามความท้าทายทางด้านเศรษฐกิจ และสร้างการเติบโตในระยะยาว
iiG ในฐานะ Trusted Partner ของธุรกิจไทย ที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 34 ปี และเป็นพันธมิตรของ Salesforce รายแรกในประเทศไทยมากว่า 12 ปี พร้อมสนับสนุนองค์กรไทยทุกระดับในการทรานส์ฟอร์มธุรกิจสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน
สำหรับ Salesforce Data Cloud คือ แพลตฟอร์มศูนย์กลางข้อมูลระดับองค์กรที่ช่วยรวบรวม จัดระเบียบ และเชื่อมโยงข้อมูลจากทุกแหล่ง (ทั้งออนไลน์และออฟไลน์) เพื่อนำมาสร้างเป็นมุมมองลูกค้าแบบ 360 องศา พร้อมเปิดใช้งานข้อมูลแบบเรียลไทม์ ทำให้ธุรกิจสามารถวิเคราะห์แนวโน้ม ตอบสนองความต้องการลูกค้าได้อย่างแม่นยำ และเพิ่มโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญของ iiG ได้ที่: https://bit.ly/TalktoOurSalesforceExpertsatiiG