พาณิชย์ ตอกย้ำสินค้า GI ยืนหนึ่งเรื่องคุณภาพ ยกขบวนสินค้า GI กว่า 30 ร้าน

บุกเซ็นทรัลเชียงราย กับงาน GI Market สัญจร 2025 ครั้งที่ 2 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เดินหน้าต่อเนื่อง จัดใหญ่ GI Market สัญจร 2025 ครั้งที่ 2 ยกขบวนของดี สินค้า GI ทั่วไทย กว่า 30 ร้านค้า เสิร์ฟตรงถึงมือผู้บริโภค เปิดโอกาสสร้างรายได้ผู้ประกอบการชุมชน พร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ 25 – 31 สิงหาคม 2568 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงราย
กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมทรัพย์สินทางปัญญา มีนโยบายสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนด้วยสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าอัตลักษณ์ชุมชน โดยมีการดำเนินการในทุกมิติ ทั้งการขึ้นทะเบียนสินค้า GI ซึ่งปัจจุบันขึ้นทะเบียน GI แล้ว 234 สินค้า สร้างมูลค่ากว่า 82,000 ล้านบาท และมีการควบคุมคุณภาพมาตรฐาน ตลอดจนมีการส่งเสริมและขยายช่องทางการตลาดให้กับสินค้า GI ไทย โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อสร้างรายได้ให้กับผู้ผลิตและผู้ประกอบการ GI ในชุมชน นำมาสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น
การจัดงาน GI Market สัญจร 2025 ในครั้งนี้ จึงเป็นการสะท้อนบทบาทของกรมทรัพย์สินทางปัญญาที่ต้องการส่งเสริมการขยายช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ GI ไทยและสร้างการรับรู้ถึงสินค้า GI
ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ตลอดจนสร้างโอกาสให้ผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้า GI ที่ส่งตรงจากแหล่งผลิตจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศกว่า 30 ร้านค้า เช่น ปลากุเลาเค็มตากใบ (จ.นราธิวาส) หอยนางรมสุราษฏร์ธานี มะขามหวานเพชรบูรณ์ อะโวคาโดตาก ส้มโอปูโกยะรัง (จ.ปัตตานี) ถั่วลายเสือแม่ฮ่องสอน ส้มควายภูเก็ต
ไชโป้วโพธาราม (จ.ราชบุรี) ไข่เค็มไชยา (จ.สุราษฎร์ธานี) ผ้ากาบบัวอุบลราชธานี ผ้าครามธรรมชาติสกลนคร เครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียง (จ.อุดรธานี) ครกหินแกรนิตตาก เครื่องเคลือบเวียงกาหลง (จ.เชียงราย) เป็นต้น
นอกจากการจำหน่ายสินค้า GI ภายในงานแล้ว ผู้บริโภคยังสามารถเพลิดเพลินกับมินิคอนเสิร์ตจาก
ศิลปินลูกทุ่งมากมายตลอด 7 วันเต็ม ได้แก่ ณัฏฐ์ ทิวไผ่งาม อ้น อัครวัฒน์ อ๊อฟ ธนกร ดอกแค ท็อปไลน์
ไอฟ์ ไหทองคำ แมงปอ ชลธิชา และไข่มุก รุ่งรัตน์ จึงอยากเชิญชวนชาวเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียง
ร่วมอุดหนุน และเป็นกำลังใจให้ผู้ประกอบการ GI ไทยในงาน “GI Market สัญจร 2025 ครั้งที่ 2”
ณ ลานกิจกรรม ชั้น G โซน Grand Hall ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 25 – 31 สิงหาคม 2568 โดยสามารถติดตามข่าวสารของงานดังกล่าวได้ที่ Facebook : GI Thailand