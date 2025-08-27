ORIENT ฉลอง 75 ปีด้วยคอลเลคชั่นคอนเทมโพรารี่ผ่านเทรนด์แฟชั่นผู้ชาย ปี 2025 จาก 3 หนุ่มแห่งยุค

แบรนด์ โอเรียนท์ เปิดตัวนาฬิกาคอลเลคชั่นคอนเทมโพรารี่ หน้าปัดโทนสีเทาใหม่!ถึง 3 รุ่นในแบบรุ่นลิมิเต็ดอิดิชั่นและรุ่นทั่วไปภายใต้คอนเซ็ปต์ใหม่ที่ชื่อว่า “เสตรตโต” ผ่าน 3 หนุ่มหล่อที่โดดเด่นไปด้วย 3 สไตล์ที่แตกต่างกัน ภายใต้เทรนด์แฟชั่นผู้ชายปี 2025 ที่นิยมการแต่งตัวในแบบผสมผสานระหว่างความเป็นทางการและความสบาย ด้วยสไตล์ Classic Modern ที่เน้นดูภูมิฐานขึ้นแต่ยังคงไม่ทิ้งความสนุก โดยนาฬิกาทั้งสามเรือนนั้นแต่ละรุ่นแม้จะมีดีไซน์ที่แตกต่างกันแต่จะมีหน้าปัดสีเทาโมโนโทนเหมือนกันซึ่งเป็นสีหน้าปัดที่หาได้ยากในนาฬิกาโอเรียนท์รุ่นอื่นๆ และทุกรุ่นยังสามารถเปลี่ยนจากสายเหล็กสแตนเลสสตีลเป็นสายหนังสีเทาให้ดูเปลี่ยนฟีลลุคโดยรวมได้ง่ายๆ เมื่อคุณต้องการ
เริ่มที่คนแรกอย่างหนุ่มแบงค์ ปรีดากร เมธเกรียงชัย Designer & Co-Founder ร้าน RAMS ร้านสูทชื่อดังย่านทองหล่อที่มาในชุดสูทสีฟ้าทั้งชุดสไตล์ formal และเลือกสวมนาฬิกาโอเรียนท์ คอนเทมโพรารี่ รุ่น Stretto Date สายเหล็กที่ช่วยให้ความเป็นเดรสนั้นสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นและเมื่อต้องเปลี่ยนลุคเป็นสไตล์สปอร์ตก็สามารถเปลี่ยนเป็นแบบสายหนังสีเทาให้ดูเข้ากันได้ทันที ส่วนหนุ่มคนที่สองอย่างหนุ่มณภัทร นัตธนนท์ ปิ่นโรจน์กีรติ พิธีกร และนักแสดง เจ้าของช่อง Napatnp ที่มาในสไตล์ Smart Casual ด้วยเสื้อโปโลคอปกใหญ่สีส้มสวมทับด้วยสูทสีน้ำตาลดูเข้าคู่กับนาฬิกาโอเรียนท์ คอนเทมโพรารี่ รุ่น Stretto Semi Skeleton สายเหล็ก และเปลี่ยนเป็นสายหนังให้เข้ากับลุคสปอร์ตได้เช่นกัน และหนุ่มคนสุดท้ายอย่างคุณตั้ม ศรัณย์ ตั้งเทวนนท์ เจ้าของช่องชีวิตติดหรู (Luxury Addict) ที่มากับชุดสูทสไตล์ Business Casual โดยเลือกใส่โอเรียนท์ คอนเทมโพรารี่ รุ่น Stretto Day & Night ที่ดูหรูหราเข้ากันกับชุดและเปลี่ยนเป็นสายหนังสีเทาได้ทันทีที่ต้องการลุคลำลองแบบสบายๆนาฬิกาทั้ง 3 รุ่นในคอลเลคชั่นฉลองการครบรอบ 75 ปีผลิตแบบจำกัดจำนวนที่ 2,500 เรือนสำหรับรุ่น Orient Stretto Day & Night (41.5 mm), 2,800 เรือนสำหรับรุ่น Orient Stretto Semi Skeleton (40.8 mm) และ 2,900 เรือนสำหรับรุ่น Orient Stretto Date (38.5 mm) โดยนาฬิกาแต่ละรุ่นจะมีฝาหลังกรุกระจกใสแสดงการทำงานของกลไกอัตโนมัติพร้อมข้อความ “Orient Since 1950 75th Anniversary” และหมายเลขประจำเรือนที่มาพร้อมกล่อง 75 ปีสุดพิเศษ พร้อมกับสายนาฬิกา 2 สายทั้งแบบสแตนเลสสตีล และสายหนังสีเทาโมโนโทน