ยินดี ผู้ว่าการ กปน. รับรางวัลนิสิตเก่าดีเด่น รัฐศาสตร์ จุฬาฯ ประจำปี 2568

นางสาวสุวรา ทวิชศรี ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) นิสิตเก่าสิงห์ดำ รุ่นที่ 40 เข้ารับรางวัลนิสิตเก่าดีเด่น รัฐศาสตร์ จุฬาฯ ประจำปี 2568 จาก นายอารีย์ วงศ์อารยะ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นิสิตเก่ารัฐศาสตร์ จุฬาฯ ภายในงานวันคืนเหย้า “สิงห์ดำสัมพันธ์ ประจำปี 2568”
รางวัลอันทรงเกียรตินี้เป็นเครื่องยืนยันถึง ความรู้ ความสามารถ ความทุ่มเท และความมุ่งมั่น ของผู้ว่าการ กปน. ที่ขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวหน้า มุ่งมั่นพัฒนางานประปาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน อีกทั้งยังเป็นแบบอย่างที่ทรงคุณค่าและแรงบันดาลใจให้กับบุคลากรรุ่นใหม่ ในการทำงานเพื่อประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติอย่างแท้จริง