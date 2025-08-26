กรมการศาสนาจัด “สีสันแห่งศรัทธา” โชว์วัฒนธรรม–ของดีชุมชน 29–31 ส.ค.นี้

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับองค์กรศาสนา 5 ศาสนา และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด 17 จังหวัดภาคกลาง จัดงาน “มหกรรมสีสันแห่งศรัทธา พัฒนาชุมชนพลังบวร” ระหว่างวันที่ 29–31 สิงหาคม 2568 ณ ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค เพื่อส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และเศรษฐกิจฐานรากผ่านผลิตภัณฑ์ชุมชน
นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา เผยว่า กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับองค์การศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหมณ์–ฮินดู และศาสนาซิกข์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภาคกลาง 17 จังหวัด เครือข่ายชุมชนคุณธรรมพลังบวร และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน จัดงาน งาน “มหกรรมสีสันแห่งศรัทธา พัฒนาชุมชนพลังบวร” งานนี้เน้นบูรณาการพลัง “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน และราชการ) โดยมีศาสนาเป็นศูนย์กลาง
ภายในงานพบกับนิทรรศการศาสนวัตถุจาก 5 ศาสนา บูชาองค์เทพศักดิ์สิทธิ์ อาทิ พระแม่ศรีมหาอุมาเทวี พระพิฆเนศวร และพระศิวะ พร้อมกิจกรรม เช่น ธรรมะบันเทิง การแสดงศิลปวัฒนธรรม และร้านจำหน่ายสินค้าจากชุมชนคุณธรรมทั้ง 17 จังหวัดภาคกลาง ลองลิ้มอาหารต้นตำรับ 5 ศาสนา
กิจกรรมที่น่าสนใจภายในงาน โดยวันที่ 29 สิงหาคม 2568 ประกอบด้วย เวิร์กชอปพัฒนาผลิตภัณฑ์ กิจกรรมเสวนา “พลังบวร” และเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ และทอล์กโชว์ด้านศาสนา เรื่อง “ชีวิตเรามีค่า เพราะเวลามีจำกัด” โดยนายสมปอง นครไธสง และ เรื่อง “สะสมเสบียงบุญ” โดยอาจารย์เบียร์ คนตื่นธรรม รวมทั้งการแสดงดนตรีและศิลปวัฒนธรรม เพลงพื้นบ้าน โปงลาง การแสดงกลองยาว และบรรเลงแคน
วันที่ 30 สิงหาคม 2568 มีกิจกรรมขับร้องประสานเสียง ตามด้วยการแสดง สาธิตสวดโอ้เอ้วิหารรายและสวดสรภัญญะ โดยนักเรียนผู้ชนะเลิศระดับประเทศ การแสดงศาสนาและวัฒนธรรมของศาสนาซิกข์ ศาสนาอิสลาม และฮินดู และการแสดงเพลงลูกทุ่งโดยศิลปิน จินตหรา พูนลาภ
วันที่ 31 สิงหาคม 2568 ปิดท้ายด้วยการแสดงศิลปวัฒนธรรม 4 ภาค การแสดง South Dance Indian ของศาสนาซิกข์ ทอล์กโชว์ “ศาสนากับคนยุคใหม่” กิจกรรมธรรมะ และการแสดงดนตรีจากศาสนาคริสต์ อิสลาม และฮินดู พร้อมโชว์เพลงลูกทุ่งโดยศิลปินต่าย อรทัย