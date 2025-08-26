สผ. ออกประกาศใหม่ ปรับเกณฑ์คุณสมบัติและระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้จัดทำรายงาน EIA

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ออกประกาศสำคัญ 2 ฉบับที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2568 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2568 เป็นต้นไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับมาตรฐานผู้จัดทำรายงาน EIA และพัฒนากระบวนการยื่นคำขอให้มีความทันสมัยและโปร่งใสมากยิ่งขึ้น
ประกาศฉบับแรก คือ “คุณสมบัติ ผลงาน และประสบการณ์ของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงาน EIA พ.ศ. 2568” ซึ่งได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การขออนุญาตและต่ออายุใบอนุญาต โดยกำหนดให้ผู้ขออนุญาตทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลต้องมีผลงานด้านสิ่งแวดล้อมตามที่กำหนด และผ่านการประเมินความรู้ความสามารถด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 70 คะแนน นอกจากนี้ยังยกเลิกประกาศเดิม พ.ศ. 2565 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและมาตรฐานวิชาชีพ
ส่วนประกาศฉบับที่สอง คือ “หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคำขอเป็นผู้จัดทำรายงาน EIA ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2568” ซึ่งเน้นการยื่นคำขอผ่านระบบ Smart EIA Plus เพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และลดการใช้เอกสาร พร้อมปรับปรุงคำนิยามและขั้นตอนการดำเนินงานให้ชัดเจนมากขึ้น รวมทั้งวางแนวทางการแก้ไขกรณีที่ระบบเกิดปัญหา เพื่อให้การดำเนินงานไม่สะดุด
ทั้งสองประกาศถือเป็นการยกระดับการทำงานของผู้จัดทำรายงาน EIA ให้มีมาตรฐานสูงขึ้น สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน และสร้างความมั่นใจต่อสังคมในด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
สำหรับประชาชนและผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
- https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/80784.pdf
https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/80809.pdf