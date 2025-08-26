ซีเจ มอร์ ปล่อยหมัดเด็ด! แคมเปญ “ซีเจ มอร์ ครบ ถูก คุ้ม ซูเปอร์แต้ม”

ซีเจ มอร์ (CJ MORE) เปิดตัวแคมเปญใหม่ล่าสุด “ซีเจ มอร์ ครบ ถูก คุ้ม ซูเปอร์แต้ม” พร้อมสร้างปรากฏการณ์ความคุ้มค่าแบบหาที่ไหนไม่ได้ ให้สมาชิกสบายการ์ดเปลี่ยนแต้มสะสมเป็นส่วนลดเงินสดได้ทุกวัน และ สะสมแต้มเพิ่มพิเศษจากสินค้าอัพพลังแต้ม ตลอดระยะเวลา 2 เดือนเต็ม ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2568 – 24 ตุลาคม 2568
คุณผูกขวัญ สมุทรโคจร รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด เผยถึงความตั้งใจของแคมเปญนี้ว่า “เราอยากให้ลูกค้าสัมผัสความ ‘คุ้ม’ ที่ตอบความต้องการของเขาได้อย่างแท้จริง ในแคมเปญ ‘ซูเปอร์แต้ม’ สมาชิกสบายการ์ดจึงสามารถใช้แต้มสบายการ์ดที่สะสมไว้ แลกเป็นส่วนลดเงินสดได้ทุกวัน[1] ยิ่งช้อปก็ยิ่งคุ้ม ที่สำคัญนี่คือการยืนยันว่า ซีเจ มอร์ มอบความคุ้มค่าผ่านสิทธิประโยชน์ที่ลูกค้าสามารถใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน”
คุ้มมากกว่าเดิม! 500 แต้ม = ส่วนลด 50 บาท
สมาชิกสบายการ์ดใช้ 500 แต้ม แลกเป็นส่วนลดเงินสด 50 บาทได้ทุกวัน ที่ซีเจ มอร์ และซีเจ เอ็กซ์ ทั่วประเทศ ระหว่าง 25 ส.ค. – 24 ต.ค. 2568 จำกัดสูงสุด 1,000 แต้มต่อวันต่อสมาชิก ทั้งยังใช้สิทธิ์แลกปกติ 200 แต้ม = 10 บาท ได้ไม่จำกัด
สินค้าอัพพลังแต้ม ยิ่งช้อป แต้มยิ่งพุ่ง
เลือกซื้อสินค้าที่ร่วมรายการ รับแต้มพิเศษทันที 50 หรือ 100 แต้มต่อชิ้น เพิ่มจากแต้มปกติ! สนุกกับ 4 รอบสินค้าอัพพลังแต้ม ตั้งแต่ 28 ส.ค. – 22 ต.ค. 2568
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง Facebook และ TikTok ของ CJ MORE หรือสมัครสมาชิกสบายการ์ดเพื่อรับสิทธิพิเศษ ได้ง่าย ๆ ผ่าน LINE @CJMORE หรือคลิก https://bit.ly/45DAXK0 แล้วเตรียมตัวให้พร้อม เพราะความครบ ถูก คุ้ม พร้อมแล้วที่จะให้ทุกคนทั่วประเทศได้มาสัมผัส ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม – 24 ตุลาคม 2568 ที่ซีเจ มอร์ และซีเจ เอ็กซ์ ทุกสาขา