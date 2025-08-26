AIA โชว์ผลงานครึ่งปีแรก 2568 ธุรกิจโตแรง กำไรพุ่ง 12%

ฮ่องกง 21 ส.ค. 68 – กลุ่มบริษัทเอไอเอ ประกาศผลประกอบการครึ่งปีแรก สิ้นสุด 30 มิ.ย. 2568 โชว์มูลค่าธุรกิจใหม่ (VONB) โตแรง 14% อยู่ที่ 2,838 ล้านดอลลาร์สหรัฐ กำไรหลังหักภาษี (OPAT) พุ่ง 12% ต่อหุ้น
รายได้จากธุรกิจใหม่แข็งแกร่งใน 13 จาก 18 ตลาด คิดเป็นกำไรธุรกิจใหม่ 57.7% เพิ่มขึ้น 3.4 จุด
ROEV รายปีอยู่ที่ 17.8% เพิ่มขึ้นจาก 14.9% ในปีก่อน ส่วนทุนประกันภัยเพิ่มขึ้น 5% ต่อหุ้นกำไรจากการดำเนินงาน (OPAT) อยู่ที่ 3,609 ล้านดอลลาร์ฯ เงินกองทุนส่วนเกินโต 10% ต่อหุ้นจ่ายปันผลระหว่างกาลเพิ่ม 10% เป็น 49 เซนต์ฮ่องกง/หุ้น พร้อมซื้อหุ้นคืนรวมมูลค่า 3,710 ล้านดอลลาร์ฯ
อัตราส่วนเงินทุนผู้ถือหุ้นแข็งแกร่งที่ 219%ซีอีโอ “หลี่ หยวน ชยอง” เผยกลยุทธ์ชัด หนุนโตระยะยาว ทั้งตัวแทนพรีเมียร์-พันธมิตรแบงก์-เทคโนโลยี AIย้ำโอกาสธุรกิจในเอเชียยังสูง จากประกันสุขภาพ-ชีวิตที่ยังมีช่องว่างขยายตัวเอไอเอยังคงครองอันดับ 1 MDRT ทั่วโลก 11 ปีซ้อน ตัวแทนคุณภาพสูงกว่าคู่แข่ง 2 เท่า มั่นใจการเติบโตต่อเนื่อง พร้อมสร้างมูลค่ายั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว