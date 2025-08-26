สวธ.ปั้นเกมไทยสู่ซอฟต์พาวเวอร์ เปิด TIGS 2025 เงินสะพัด 40 ล้าน

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) เดินหน้าผลักดันอุตสาหกรรมเกมไทยเป็น “ซอฟต์พาวเวอร์ยุคใหม่” ถ่ายทอดวัฒนธรรมไทยสู่สายตานานาชาติ พร้อมสร้างรายได้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ผ่านงาน Thailand International Game Showcase 2025 (TIGS 2025) คาดผู้ร่วมงานกว่า 30,000 คน และเงินหมุนเวียนไม่น้อยกว่า 40 ล้านบาท
อุตสาหกรรมเกมเป็นหนึ่งในเครื่องยนต์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก โดยปี 2567 มีมูลค่าตลาดกว่า 9.6 ล้านล้านบาท และมีผู้เล่นกว่า 3.38 พันล้านคน สำหรับไทย depa คาดว่าปี 2568 ตลาดเกมจะมีมูลค่า 36,100 ล้านบาท ครองอันดับหนึ่งในอาเซียน และมีผู้เล่นกว่า 32 ล้านคน ส่วนใหญ่เล่นผ่านสมาร์ทโฟน
นายประสพ เรียงเงิน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงมุ่งใช้ “ซอฟต์พาวเวอร์” ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะอุตสาหกรรมเกมที่ไม่ใช่แค่ความบันเทิง แต่เป็นเวทีให้คนไทยผสานวัฒนธรรมกับเทคโนโลยี ถ่ายทอดเอกลักษณ์ไทยสู่ระดับโลก พร้อมผลักดันเกมไทยแข่งขันในเวทีสากล ผ่านการสนับสนุน IP แพลตฟอร์ม และเครือข่ายนานาชาติ ตั้งเป้าเศรษฐกิจซอฟต์พาวเวอร์แตะ 4 ล้านล้านบาท ปี 2570
นายประสพ กล่าวเพิ่มเติมว่า Thailand International Game Showcase 2025 เป็นงานมหกรรมเกมนานาชาติ ที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมเกมไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล และผลักดันเกมที่สะท้อนเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย จัดต่อเนื่องปีที่ 2 หลังประสบความสำเร็จในปีก่อน ปีนี้ได้ขยายพื้นที่และเพิ่มความหลากหลายของเกม ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ พร้อมเปิดเวทีให้นักพัฒนา นักลงทุน คอสเพลย์เยอร์ และแฟนเกมได้พบปะ โดยคาดมีผู้เข้าร่วมกว่า 30,000 คน เงินสะพัดไม่ต่ำกว่า 40 ล้านบาท
นายศตวรรษ อินทรายุธ กรรมการผู้จัดการ คิง ออฟ เกมเมอร์ คลับ และผู้จัดงาน TIGS กล่าวว่า งานปีนี้ต่อยอดจากความสำเร็จปีก่อนที่ดึงผู้เข้าร่วมจากหลายประเทศ สร้างการรับรู้เกมไทยในวงกว้าง พร้อมเชื่อมั่นว่าการผนึกกำลังรัฐ เอกชน และ พ.ร.บ.อุตสาหกรรมเกมใหม่ จะเร่งให้ไทยก้าวสู่ศูนย์กลางเกมของภูมิภาค
Thailand International Game Showcase 2025 มุ่งเปิดมุมมองใหม่ให้คนไทยเห็นศักยภาพอุตสาหกรรมเกมในฐานะซอฟต์พาวเวอร์ ที่สร้างทั้งความสนุก ความภาคภูมิใจ และโอกาสทางเศรษฐกิจไปพร้อมกัน