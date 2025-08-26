บริษัท ไทย สมายล์ บัส (TSB) คว้ารางวัลใหญ่ระดับภูมิภาคเอเชีย Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2025 ในสาขารางวัล Corporate Excellence Award – องค์กรยอดเยี่ยมในกลุ่มธุรกิจขนส่งมวลชน สะท้อนความแข็งแกร่งสอดรับกับทิศทางพลังงานสะอาดแห่งอนาคต
นางสาวกุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทย สมายล์ บัส จำกัด เปิดเผยว่า การได้รับรางวัลในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของบริษัท ที่สะท้อนถึงพันธกิจในการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะให้มีมาตรฐานระดับโลก เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปลอดภัย และเข้าถึงได้สำหรับทุกคน ซึ่งรางวัลนี้ไม่เพียงแต่สะท้อนถึงความทุ่มเทของทีมงานทุกคน แต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้เรามุ่งมั่นพัฒนาระบบขนส่งของไทยด้วยพลังงานสะอาด นวัตกรรมดิจิทัล และแนวทางที่ยั่งยืนต่อไป
โดยในปีนี้ TSB ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลเกียรติยศระดับภูมิภาคเอเชีย ได้แก่ รางวัล Corporate Excellence Award หรือรางวัลองค์กรยอดเยี่ยมในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมขนส่งสาธารณะ ถือเป็นหนึ่งรางวัลสำคัญที่มอบให้กับองค์กรดีเด่นที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพขององค์กร ที่สอดคล้องกับเทรนด์การเติบโตของโลก ทั้งด้านความยั่งยืนตามแนวคิด ESG (Environment, Social, และ Governance)
สำหรับก้าวต่อไป ไทยสมายล์บัสมุ่งมั่นที่จะขยายเครือข่ายระบบขนส่งสีเขียว และพัฒนาโซลูชันการเดินทางที่บูรณาการ เพื่อสนับสนุนเส้นทางของประเทศไทยสู่การเป็นประเทศคาร์บอนนิวทรัลในอนาคต พร้อมสร้างสังคมที่เดินหน้าด้วยความรับผิดชอบ นวัตกรรม และความห่วงใยต่อสิ่งแวดล้อม
ทั้งนี้ งานประกาศรางวัล APEA 2025 จัดขึ้น ณ โรงแรมโรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2568 โดย Enterprise Asia องค์กรอิสระชั้นนำที่ไม่แสวงหากำไร มุ่งสนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพของภาคธุรกิจ และการรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชีย โดยมีการคัดเลือกองค์กรชั้นนำจากกว่า 16 ประเทศในภูมิภาคที่มีความเป็นเลิศด้านต่าง ๆ ในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงมีการแบ่งปันแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของแต่ละองค์กรที่ได้รับรางวัลไปสู่องค์กรต่าง ๆ ทั่วโลก