  Qfresh ชูกลยุทธ์จับมือพันธมิตร ตั้งเป้า 3 ปี เติบโตสู่ 500 ล้านบาท พร้อมส่งโปรโมชั่นสุดปังชิงกำลังซื้อ

แบรนด์คิวเฟรช (Qfresh) ผู้นำตลาดอาหารทะเลแช่แข็งในประเทศไทย ภายใต้กลุ่มไทยยูเนี่ยน ฉลองครบรอบ 8 ปี พร้อมประกาศกลยุทธ์การเติบโต ตั้งเป้ายอดขายแตะ 500 ล้านบาทภายในปี 2571 เดินหน้ากระตุ้นกำลังซื้อผ่านแคมเปญและโปรโมชั่นสุดปัง
นายธนโชติ บุญมีโชติ กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจกุ้ง บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “คิวเฟรชตั้งเป้าหมายเติบโตจาก 300 ล้านบาท เป็น 500 ล้านบาท ภายในปี 2571 โดยใช้ 3 กลยุทธ์หลักในการขับเคลื่อน ได้แก่ Customer Centricity หรือการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ที่อาศัยข้อมูลเชิงลึกจากการวิจัยตลาดและการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคมาเป็นพื้นฐานในการพัฒนาผลิตภัณฑ์, Customer Segment Expansion การขยายฐานลูกค้า โดยใช้ดิจิทัลและอีคอมเมิร์ซเจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ เน้นต่างจังหวัดที่มีศักยภาพเติบโตสูง เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคได้แบบเรียลไทม์, และ Strategic Partnership & Co-Innovation หรือการสร้างสรรค์นวัตกรรมผ่านความร่วมมือกับพันธมิตร เพื่อตอบรับเทรนด์การบริโภคที่เปลี่ยนไปในแต่ละช่วงเวลา”
“ที่ผ่านมาเราจับมือกับพันธมิตรร้านอาหารระดับพรีเมียมเพื่อรังสรรค์เมนูที่สอดรับกับกระแส Chef’s Table และไฟน์ไดน์นิ่ง แต่ปัจจุบันอาหารประเภทสตรีทฟู้ดกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้ง เนื่องจากเป็นอาหารที่เข้าถึงง่าย รับประทานได้ทุกวัน และมีตัวเลือกที่หลากหลาย เราจึงได้ปรับกลยุทธ์มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่ม Ready to cook – Value-added ที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ ที่ต้องการความสะดวก รวดเร็ว และไม่ยุ่งยาก”
ในโอกาสพิเศษที่แบรนด์คิวเฟรชครบรอบ 8 ปี เราได้เปิดตัวแคมเปญการตลาดกระตุ้นยอดขาย “Sealebration” รวมมูลค่ามากกว่า 3 ล้านบาท มอบสิทธิพิเศษและความคุ้มค่าแก่ผู้บริโภค ด้วยโปรโมชันและกิจกรรมลุ้นของรางวัลแบบจัดเต็ม เมื่อซื้อสินค้าคิวเฟรช ครบ 100 บาท สามารถรับสิทธิ์ได้ครั้งละ 1 สิทธิ์ / 1 ใบเสร็จ โดยสามารถร่วมสนุกชิงรางวัลได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – 30 พฤศจิกายน 2568 พร้อมจัดอีเวนท์พิเศษ “8th Birthday Sealebration” ส่งเมนูใหม่จาก 8 ร้านพันธมิตรที่มาเสิร์ฟความอร่อยสไตล์ Premium Street Food ในราคาเพียง 88-188 บาท และพลาดไม่ได้กับคอนเสิร์ตจากบอยแบนด์ชื่อดัง LYKN และกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย