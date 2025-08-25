ไมโครเวฟ เพิ่มความสะดวกในทุกมื้ออาหาร

ปัจจุบันนี้ “ไมโครเวฟ” เป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าขาดไม่ได้เลยสำหรับแต่ละครัวเรือน ไม่ว่าจะเป็นบ้าน คอนโด หรือแม้แต่หอพัก ไมโครเวฟกลายเป็นอุปกรณ์ที่ต้องมีติดเอาไว้ไปเรียบร้อยแล้ว เพราะในยุคนี้ไมโครเวฟไม่เพียงแค่เอาไว้อุ่นอาหารเท่านั้น แต่ยังสามารถใช้ครีเอทเมนูจากเตาไมโครเวฟได้อีกด้วย
ในบทความนี้จะพามาดูวิธีการใช้ไมโครเวฟอย่างถูกวิธี เพื่อให้ไมโครเวฟคู่ห้องครัวมีอายุการใช้งานนาน พร้อมกับวิธีเลือกไมโครเวฟสำหรับใครที่กำลังมองหาไมโครเวฟดี ๆ สักเครื่องอยู่กัน
สารบัญบทความ
7 วิธีใช้งานไมโครเวฟอย่างถูกวิธี ปลอดภัย ได้อาหารพร้อมรับประทาน
เลือกซื้อไมโครเวฟอย่างไรให้คุ้มค่า
ไมโครเวฟจาก LG ฟังก์ชันครบ ดีไซน์สวย เข้าได้กับทุกการตกแต่งบ้าน
7 วิธีใช้งานไมโครเวฟอย่างถูกวิธี ปลอดภัย ได้อาหารพร้อมรับประทาน
ขึ้นชื่อว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้ว ในการใช้งานก็ต้องปฏิบัติตามคู่มือและใช้งานให้ถูกต้องเพื่อความปลอดภัย รวมถึงยืดอายุการใช้งานของไมโครเวฟด้วย โดยวิธีใช้งานไมโครเวฟอย่างถูกวิธี มีทั้งหมด 7 ข้อ ดังนี้
อุ่นอาหารในอุณหภูมิที่เหมาะสม
การอุ่นอาหารด้วยอุณหภูมิที่สูงมาก ๆ อาจไม่ได้ดีเสมอไป เพราะหากอุ่นอาหารด้วยอุณหภูมิสูงเกินไปอาจทำให้อาหารไหม้ แต่ด้านในยังไม่สุก หรือยังไม่หายเย็น ซึ่งนอกจากจะทำให้รับประทานไม่ได้แล้ว ยังเป็นการใช้งานไมโครเวฟหนักเกินไปอีกด้วย
ใช้ระยะเวลาในการอุ่นอาหารอย่างพอดี
ไมโครเวฟเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ร้อนเร็ว ดังนั้นจึงควรเลือกอุ่นอาหารทั้งในอุณหภูมิที่เหมาะสมและใช้เวลากำลังพอดี เพื่อให้อาหารสุกพร้อมรับประทาน และที่สำคัญไม่ทำลายภาชนะที่เป็นกระเบื้อง เพราะการได้รับอุณหภูมิสูง ๆ เป็นระยะเวลานานอาจทำให้ภาชนะแตกได้
ใช้ฝาครอบอาหาร เพื่อสุขอนามัยที่ดี
หลายคนอาจใช้ไมโครเวฟอุ่นอาหารโดยที่ไม่ใช้ฝาครอบเพื่อความสะดวกรวดเร็ว แต่การใช้ฝาครอบอาหารก่อนนำเข้าไมโครเวฟจะทำให้เศษอาหารไม่กระจายไปติดภายในไมโครเวฟ และช่วยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่อาจสะสมอยู่ในไมโครเวฟด้วย
ใช้ภาชนะที่เข้าไมโครเวฟได้
อย่างที่หลายคนทราบกันดีว่าหากจะนำอาหารเข้าไปอุ่นในไมโครเวฟ ควรเลือกใส่ภาชนะที่เป็นกระเบื้อง แต่ปัจจุบันก็มีพลาสติกที่สามารถนำเข้าไมโครเวฟได้ อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะใช้ภาชนะพลาสติก ควรเช็กก่อนว่าพลาสติกชนิดนั้นเข้าไมโครเวฟได้หรือไม่ หรือเลือกใช้เป็นภาชนะกระเบื้องไปเลยเพื่อความชัวร์ก็จะดีกว่า
ไม่นำภาชนะกระดาษ หรือฟอยล์ห่ออาหารเข้าไมโครเวฟ
ความร้อนจากไมโครเวฟอาจทำให้ภาชนะที่เป็นกระดาษ หรือฟอยล์นั้นลุกไหม้ได้ และถ้าหากไม่ทันสังเกตอาจทำให้เกิดอันตรายจนได้รับบาดเจ็บ หรือทำลายพื้นผิวภายในบ้าน ดังนั้นจึงควรหลีกเลี่ยงการอุ่นอาหารด้วยภาชนะกระดาษและฟอยล์เพื่อความปลอดภัย
ไม่ควรอุ่นเครื่องดื่มจนเดือด
บางคนอาจใช้ไมโครเวฟเพื่อต้มน้ำแทนกาน้ำร้อน ซึ่งสามารถทำได้ แต่ควรให้น้ำร้อนอยู่ในระดับที่พอดี ไม่เดือดจนเกินไป เพราะการทำให้น้ำมีอุณหภูมิสูงเกิน 100 องศาเซลเซียสในที่ปิด อาจทำให้เกิดการปะทุจนก่อให้เกิดอันตรายในการใช้งานไมโครเวฟได้
อ่านคู่มือให้ละเอียดก่อนใช้งาน
การอ่านเครื่องมือก่อนเริ่มต้นใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นสิ่งที่ควรทำก่อนใช้งานทุกครั้ง เพราะจะทำให้รู้ถึงข้อมูล และข้อจำกัดในการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ รวมถึงรู้ข้อควรระวังของไมโครเวฟแต่ละรุ่น แต่ละยี่ห้อที่แตกต่างกันไปอีกด้วย
เลือกซื้อไมโครเวฟอย่างไรให้คุ้มค่า
ในการเลือกซื้อไมโครเวฟนั้นมีหลากหลายปัจจัยที่ควรพิจารณา ไม่ว่าจะเป็นขนาดไมโครเวฟ ราคาไมโครเวฟ ดีไซน์ หรือแม้แต่ฟังก์ชันการใช้งานต่าง ๆ ก็ล้วนมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อไมโครเวฟได้ นอกจากนี้ยังอาจพิจารณาจากปัจจัยร่วม ดังนี้
- พื้นที่ที่ใช้วางไมโครเวฟ เพื่อที่จะเลือกไมโครเวฟในขนาดที่เหมาะสม
- ความต้องการในการใช้งาน เช่น ใช้อุ่นอาหารทั่วไป หรือต้องการไมโครเวฟที่มีฟังก์ชันอบเบเกอรี่
- ขนาดกำลังไฟของไมโครเวฟ
- ฟังก์ชันต่าง ๆ เช่น รักษาความชื้นในอาหารระหว่างการอบ ไม่ทำให้อาหารแห้ง
- การรับประกันเครื่องใช้ไฟฟ้า
ไมโครเวฟจาก LG ฟังก์ชันครบ ดีไซน์สวย เข้าได้กับทุกการตกแต่งบ้าน
ไมโครเวฟ เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ปัจจุบันไม่ว่าใครก็ต้องมีติดบ้าน เพราะนอกจากใช้อุ่นอาหารแล้ว หลายคนยังใช้ไมโครเวฟมาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาหาร จนได้มาเป็น “เมนูไมโครเวฟ” ที่หลากหลายได้
หากกำลังมองหาไมโครเวฟที่จะทำให้ทุกเมนูอาหารของคุณเป็นเรื่องง่ายขึ้น ไมโครเวฟ LG ถือเป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์อย่างมาก เพราะไมโครเวฟจาก LG ใช้นวัตกรรม LGNeoChefTM อุ่นอาหารด้วยความร้อนที่ทั่วถึงสม่ำเสมอ ภายในทำจากวัสดุที่ทำความสะอาดง่าย ดีไซน์สวย และปลอดภัยด้วยกระจกนิรภัยแบบพรีเมียม
สนใจผลิตภัณฑ์ไมโครเวฟจาก LG สามารถติดต่อได้ผ่านช่องทางดังนี้
โทรศัพท์ ทุกวัน 8:00 – 18:00 น.02 057 5757
อีเมล [email protected]