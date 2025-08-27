จัดโปรพิเศษลด 10% Gut space x Jmons ทองหล่อ สร้างกระแสไม่ไปคือพลาด

มีรายงานข่าวว่า เกิดปรากฏการณ์ใหม่ขึ้นในย่านทองหล่อ เมื่อ Gut space คาเฟ่สุดฮิป ผนึกกำลังกับ Jmons ศิลปินไทย ผู้สร้างคาแรคเตอร์ “สตาร์บัส” สุดฮิต ปล่อยโปรเจกต์พิเศษที่เปลี่ยนคาเฟ่ให้เป็นแกลเลอรี่งานศิลปะ ที่เรียกความสนใจจากสายอาร์ต และสายคอนเทนต์ ต้องแวะไปเช็คอินกัน จนเริ่มเป็นกระแสในโซเชียล ไม่ไปคือ พลาด
ด้วยบรยายกาศของ “Gut space x Jmons” ทำให้ลืมคาเฟ่แบบเดิม ๆ ไปเลย เพราะที่นี่ไม่ใช่แค่ร้านกาแฟ แต่เป็นครีเอทีฟสเปซสุดเท่แห่งแรงบันดาลใจที่ผสมผสานความเท่ของกาแฟชั้นดี อาหารเก๋ ของกินอร่อย เข้ากับความสดใสมีชีวิตชีวาของผลงานศิลปะจาก Jmons ที่ทุกมุมถูกดีไซน์มาเพื่อการถ่ายภาพโดยเฉพาะ ตั้งแต่คาแรคเตอร์ตัวป่วนที่โลดแล่นอยู่บนกำแพง ไปจนถึงทุกรายละเอียดที่สะท้อนความสนุกสนานของเส้นทางการผจญภัยของตัวละคร ด้วยการใช้สีสันที่สดใสในการออกแบบ
ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็น สายกาแฟ ที่กำลังมองหาสถานที่นั่งทำงานเงียบๆ จิบกาแฟแก้วโปรด หรือจะเป็น สายอาร์ต ที่หลงใหลในงานดีไซน์ และแน่นอน! สายคอนเทนต์ ที่ต้องการรูปภาพสุดปังลงโซเชียล ที่นี่ คือ จุดเช็คอินใหม่ที่ห้ามพลาดเด็ดขาด
Gut space x Jmons ขอเชิญทุกคนมาร่วมสัมผัสกับโปรเจกต์สุดสร้างสรรค์นี้ พร้อมรับโปรโมชั่นสุดพิเศษ สำหรับผู้อ่าน มติชน-ข่าวสด เพียงแค่โชว์รูปข่าวนี้ที่หน้าร้าน รับเลย ส่วนลด 10% ทั้งบิลทันที ไม่ว่าจะมาคนเดียว มายกแก๊ง หรือมาสวีทคู่ ลดครบ สามารถใช้โปรโมชั่นนี้ ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง
สิ้นเดือนกันยายนและติดตามโปรโมชั่นดีๆทั้งความสนุกช่วงกลางวันและกลางคืนได้ใน Instagram “gutspace.bkk”