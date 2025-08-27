กรมประมง–มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงนามความร่วมมือ “ตลาดนำ สร้างรายได้

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2568 เวลา 10.00–12.00 น. ณ ห้องประชุมพะยูน อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง
นายบัญชา สุขแก้ว อธิบดีกรมประมง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงรบ รื่นบรรเทิง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ “ตลาดนำ สร้างรายได้ เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าประมงคุณภาพ” โดยมีคณะผู้บริหาร นายมานพ หนูสอน รองอธิบดีกรมประมง
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิระวัสฐ์ กาวิละนันท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมเป็นพยาน
สำหรับบันทึกความเข้าใจในครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านการแปรรูปสัตว์น้ำ เพิ่มขีดความสามารถทางการตลาด และขยายช่องทางการจำหน่าย โดยครอบคลุมทั้งด้านเทคโนโลยีการแปรรูป การจัดการหลังการจับ การออกแบบบรรจุภัณฑ์และฉลาก ตลอดจนการสร้างสรรค์เรื่องราวของผลิตภัณฑ์ ซึ่งคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะบูรณาการองค์ความรู้ด้านภาษาและการสื่อสารผ่านการผลิต “Green Storytelling” หรือเรื่องเล่าสีเขียว ซึ่งเป็นแนวทางการสื่อสารที่เน้นการเล่าคุณค่าของผลิตภัณฑ์ควบคู่กับวิถีชีวิตของชุมชน ความสัมพันธ์กับทรัพยากรธรรมชาติ ความใส่ใจสิ่งแวดล้อม และกระบวนการผลิตที่ยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการสร้างอัตลักษณ์และความน่าเชื่อถือให้กับสินค้า เชื่อมโยงผู้บริโภคเข้ากับแหล่งผลิตได้อย่างมีความหมาย โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นโดยกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ ภายใต้การนำของ ดร.พิชญา ชัยนาค ผู้อำนวยการกอง ที่มีบทบาทสำคัญในการยกระดับสินค้าประมงให้มีคุณภาพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงรบ รื่นบรรเทิง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นผู้รับมอบจากรักษาการอธิการบดีในการลงนามความร่วมมือครั้งนี้ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า คณะมนุษยศาสตร์จะร่วมลงพื้นที่เพื่อให้บริการวิชาการ เรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนประมงพื้นบ้าน และนำข้อมูลมาออกแบบการสื่อสารในรูปแบบ Green Storytelling ที่เชื่อมโยงผลิตภัณฑ์เข้ากับบริบทชุมชน ความใส่ใจสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืน ซึ่งจะช่วยเพิ่มอัตลักษณ์และความน่าเชื่อถือให้กับสินค้า พร้อมทั้งสนับสนุนการสร้างตลาดที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้ยังตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) หลายประการ อาทิ SDG 1 ยุติความยากจน SDG 2 ความมั่นคงทางอาหาร SDG 8 การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างทั่วถึง SDG 12 การผลิตและบริโภคอย่างยั่งยืน และ SDG 14 การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
พร้อมกันนี้นายบัญชา สุขแก้ว อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า กรมประมงมุ่งมั่นขับเคลื่อนนโยบาย “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้” ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค้าประมงเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค ภายใต้ตราสัญลักษณ์ประมงธงเขียว ที่เป็นเครื่องหมายการันตีความสด สะอาด ได้มาตรฐาน ปลอดภัย และใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้ง ส่งเสริมการกระจายสินค้าประมงคุณภาพสู่ผู้บริโภค ผ่านการดำเนินงานร้าน Fisherman Shop ที่ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2564
ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ วันอินทร์ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและพันธกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ด้วย โดยได้กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พร้อมสนับสนุนการดำเนินการจัดจำหน่ายสินค้าประมงพื้นบ้านของไทยอย่างเต็มที่