กรุงเทพโปรดิ๊วส หนุนเกษตรกรไทยรับซื้อข้าวโพดจากเกษตรกรในประเทศเป็นลำดับแรก

กรุงเทพโปรดิ๊วส ยืนหยัดเคียงเกษตรกรไทย หนุนความมั่นคงทางอาหาร รับซื้อข้าวโพดจากเกษตรกรในประเทศเป็นลำดับแรก ตามแนวคิด ‘เกษตรกรคือคู่ชีวิต’
27 สิงหาคม 2568 – บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน) หรือ BKP ผู้จัดหาวัตถุดิบอาหารสัตว์ให้กับ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประกาศจุดยืนชัดเจนว่า BKP มีนโยบายรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายในประเทศเป็นลำดับแรก สอดคล้องกับแนวคิดการดำเนินธุรกิจของเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่เชื่อมั่นว่า “เกษตรกรคือคู่ชีวิต” พร้อมตอกย้ำว่า เกษตรกรคือรากฐานสำคัญของความมั่นคงทางอาหาร ที่จะทำให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นครัวโลกได้อย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ ความต้องการใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ในประเทศมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ไทยยังจำเป็นต้องพึ่งพาการนำเข้าในบางส่วนเพื่อเติมเต็มปริมาณที่ขาดหาย โดยเฉพาะในสถานการณ์ล่าสุดที่สหรัฐฯ ประกาศมาตรการภาษีการค้าเรียกเก็บกับประเทศไทยในอัตรา 19% ซึ่งทำให้ไทยจำเป็นต้องเปิดให้มีการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากสหรัฐฯ ภายใต้กรอบการค้าดังกล่าว
นายฐิติ ลุจินตานนท์ ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่มธุรกิจการค้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า BKP ยึดมั่นในนโยบายการจัดหาวัตถุดิบอาหารสัตว์อย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับการรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรไทยเป็นลำดับแรกเสมอจนกว่าผลผลิตจะหมดจากตลาด ซึ่งปัจจุบันมีมูลค่าการรับซื้อกว่า 1,000 ล้านบาทต่อปี กระจายไปยังเกษตรกรผู้ปลูกทั่วประเทศ
“ประเทศไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการผลิตอาหารของโลก มีความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในปริมาณมาก แต่ผลผลิตในประเทศยังไม่เพียงพอ โดยไทยมีความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ประมาณ 9 ล้านตันต่อปี แต่สามารถผลิตได้เพียง 4–5 ล้านตัน ทำให้การนำเข้าจึงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องในหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ” นายฐิติ กล่าว
เขายังเสริมว่า “ผลกระทบจากนโยบายภาษีการค้าของสหรัฐฯ ทำให้เราจำเป็นต้องสร้างสมดุลระหว่าง ‘การนำเข้าในปริมาณที่จำเป็นเพื่อเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์’ และ ‘การสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกในประเทศ’ โดยมุ่งมั่นที่จะเพิ่มศักยภาพทั้งด้านประสิทธิภาพการเพาะปลูก การแข่งขัน การพัฒนาพันธุ์ และเทคโนโลยีให้เกษตรกรไทย เพื่อให้เรามีวัตถุดิบเพียงพอต่อการผลิตอาหารสัตว์ และไม่ต้องพึ่งพาการนำเข้าในระยะยาว โดยสิ่งสำคัญที่สุดคือการคำนึงถึงความมั่นคงทางอาหารของประเทศไทย”
สำหรับสถานการณ์ปัจจุบัน ยังไม่มีการนำเข้าข้าวโพดจากสหรัฐฯ เนื่องจากต้องรอรายละเอียดจากภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นโควต้าและช่วงเวลาการนำเข้า โดย BKP เห็นว่ามาตรการทั้งหมดต้องไม่ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของเกษตรกรในประเทศ
BKP ยังตอกย้ำการสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไทยมาอย่างต่อเนื่อง ผ่านจุดรับซื้อตรงกว่า 7 แห่ง ครอบคลุมภาคอีสาน ภาคกลาง และภาคเหนือ เครือข่ายโรงงานอาหารสัตว์ซีพีเอฟ อีก 14 โรงทั่วประเทศที่ปัจจุบันเปิดรับซื้อครบทุกที่ และเครือข่ายผู้ค้ากว่าร้อยราย โดย BKP รับซื้อผลผลิตในราคาที่เป็นธรรมและนำตลาดเสมอ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่เกษตรกรว่าผลผลิตที่ปลอดการบุกรุกป่าและการเผาแปลงเพาะปลูกจะมีตลาดรองรับแน่นอน ผ่านระบบตรวจสอบย้อนกลับของบริษัท
บริษัทยังมีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านพืชคอยอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เกษตรกรรายย่อยแบบไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่การเตรียมดิน การวิเคราะห์ธาตุอาหารในดิน การหยอดเมล็ด การใส่ปุ๋ย การเก็บเกี่ยว ไปจนถึงการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อยกระดับคุณภาพผลผลิตให้สอดคล้องกับมาตรฐานด้านความยั่งยืนของโรงงานอาหารสัตว์ซีพีเอฟ และช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนจากการเพาะปลูก
นอกจากนี้เรายังผนึกกำลังกับบริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด (CPP) ผลักดันนโยบายธุรกิจต้นน้ำ “สู่ระบบนิเวศเกษตรอย่างยั่งยืน” ส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยได้รับการรับรองการทวนสอบย้อนกลับ จากบริษัทชั้นนำประเทศเนเธอร์แลนด์ เริ่มต้นจากการพัฒนาเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพชั้นสูง พัฒนาพันธุ์ของตนเองเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารให้เป็นแหล่งวัตถุดิบสำคัญของภูมิภาคอาเซียนนี้ พร้อมร่วมมือกับคู่ค้าผู้จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด ส่งเสริมการแข่งขันการเพาะปลูกให้ได้ผลผลิตต่อไร่สูงด้วยโครงการ CP The Winner สร้างวัฒนธรรมการแบ่งปันองค์ความรู้โดยเกษตรกรผู้ชนะเลิศ ด้วยเทคโนโลยีการเพาะปลูก ตั้งแต่การเตรียมดิน การเลือกเมล็ดพันธุ์ ธาตุอาหารพืชและการอารักขาพืช ถ่ายทอดให้กับเพื่อนสมาชิก การจัดการผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ และต้นทุนที่ต่ำลง จูงใจให้เกษตรกรไม่มีการเผาเศษวัสดุในแปลงเกษตร ด้วยโครงการรับซื้อข้าวโพดอาหารสัตว์กลับคืน มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น มีรายได้ที่มั่นคงในระยะยาว
ความร่วมมือกับเกษตรกรและคู่ค้าทั่วประเทศ ยังช่วยให้มั่นใจได้ว่าการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นไปตามมาตรฐานความยั่งยืน ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ พร้อมทั้งมีตลาดรองรับผลผลิตอย่างชัดเจนและเป็นธรรม
“เรามั่นใจว่า การสนับสนุนเกษตรกรไทยให้มีศักยภาพผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์ให้เพียงพอ ทดแทนการนำเข้า จะทำให้ประเทศมีความมั่นคงทางอาหาร และผลักดันไทยในฐานะครัวโลกให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น” นายฐิติ กล่าวทิ้งท้าย