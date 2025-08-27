เอกอัครราชทูตเยอรมันฯ ร่วมเปิดสำนักงานใหม่ ไบเออร์ไทย ที่ศูนย์กลางธุรกิจบนถนนสีลม สร้างสุขภาพที่ดีเพื่อทุกคน

บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด ได้จัดพิธีเปิดสำนักงานแห่งใหม่อย่างเป็นทางการ ณ เซ็นทรัล พาร์ค ออฟฟิศเซส เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2568 โดยได้รับเกียรติจาก ดร. แอ็นสท์ ไรเชิล เอกอัครราชทูตเยอรมันประจำประเทศไทย กล่าวในพิธีเปิด โดยมี นายเยน ไฟส์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไบเออร์ ภูมิภาคอาเซียน ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ และเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ นายบัน ทรินห์ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานให้การต้อนรับ ภายในงานยังได้รับเกียรติจากแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมแสดงความยินดีในโอกาสสำคัญนี้ ได้แก่ นางเรนิตา ภัสการ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา และหัวหน้าฝ่ายการค้าและเศรษฐกิจ คณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย นายมาริอุส เมเนอร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร หอการค้าเยอรมัน-ไทย และ ดร.จรัญญา นพนุกูลวิเศษ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ สมาคมการค้ายูโรเปียนเพื่อธุรกิจและการพาณิชย์
พื้นที่สำนักงานใหม่ของไบเออร์ ได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถัน เพื่อรองรับรูปแบบการทำงานที่หลากหลาย ตั้งแต่การจัดเวิร์กช็อป การทำงานร่วมกันในทีม ไปจนถึงการระดมความคิดสร้างสรรค์ และการพักผ่อนระหว่างวัน พื้นที่ทำงานแบบยืดหยุ่นช่วยให้พนักงานสามารถเคลื่อนย้ายและเชื่อมโยงกับเพื่อนร่วมงานจากหลากหลายทีมได้อย่างอิสระ ขณะที่พื้นที่ส่วนกลางก็เอื้อต่อการสร้างปฏิสัมพันธ์และแรงบันดาลใจตลอดทั้งวัน พนักงานจากทุกแผนก ได้แก่ Pharmaceuticals, Consumer Health, Crop Science และ Enabling Functions นั่งทำงานในพื้นที่เดียวกัน ช่วยส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างแผนก และเสริมสร้างความเป็นหนึ่งเดียวของทีม สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของไบเออร์ในการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เปิดกว้าง เชื่อมโยง และครอบคลุม เพื่อส่งเสริมให้พนักงานสามารถเติบโตและประสบความสำเร็จได้อย่างเต็มศักยภาพ
สำนักงานไบเออร์ กรุงเทพ แห่งใหม่นี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นขององค์กรในการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เปิดกว้าง เชื่อมโยง และสนับสนุนการทำงานร่วมกันอย่างแท้จริง เพื่อขับเคลื่อนพันธกิจของไบเออร์ : ทุกคนมีสุขภาพดี ไม่ขาดแคลนอาหาร (Health for All, Hunger for None)