The Niya Corporation ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านบริการครบวงจร ด้วยประสบการณ์ยาวนาน

จากธุรกิจทำความสะอาดเล็กๆ สู่การเป็นผู้ให้บริการเอาท์ซอร์สครบวงจรที่ได้รับความไว้วางใจทั่วประเทศ ตลอดระยะเวลากว่า 15 ปี ภายใต้การขับเคลื่อนของ คุณณิญารัจน์ วินิจธัญนันต์ ผู้ก่อตั้งและประธานบริษัท
จุดเริ่มต้นของ Natural Clean Products ผลิตภัณฑ์น้ำยาทำความสะอาดสูตรปลอดภัยต่อผู้ใช้และรักษาสิ่งแวดล้อม ก่อนขยายสู่ Clean for Green ที่ให้บริการบุคลากรด้านทำความสะอาดและบริการต่างๆ ครอบคลุมทั้งโรงแรม โรงพยาบาล และหน่วยงานทั่วประเทศ ปัจจุบันมีพนักงานกว่า 4,500 คน สะท้อนมาตรฐานและศักยภาพขององค์กร
ด้วยการมองการณ์ไกล บริษัทได้ต่อยอดสู่ธุรกิจใหม่ๆ อาทิ Go Green Cleaning โรงซักรีดสำหรับโรงพยาบาล, Cleanness บริการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ, Niya Cuisine & Niya Coffee ร้านอาหารและกาแฟ, บ้านหนุนนอน Boutique Resort ที่ลำปาง และ CFGS+ Security บริการรักษาความปลอดภัย รวมถึงธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม และการจัดหางานครบวงจร นอกจากนี้ยังเตรียมเปิดตัวโครงการใหม่ปี 2026 เช่น Niya Chicken Rice, NIYA CAZA HOTEL AND RESORT และร้านสะดวกซื้อเพื่อคนในชุมชน
หัวใจของความสำเร็จคือปรัชญาองค์กร C.A.R.E. – ใส่ใจ รับผิดชอบ เคารพ และมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งสะท้อนออกมาในคุณภาพชีวิตพนักงาน การส่งเสริมสังคมอย่างยั่งยืน และการพัฒนานวัตกรรมบริการ
“The Niya Corporation เชื่อมั่นว่าคนคือทรัพยากรที่มีค่าที่สุดขององค์กร และความยั่งยืนคือเส้นทางสู่อนาคต เราพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าในทุกมิติ เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับลูกค้า พนักงาน และสังคมไทยอย่างแท้จริง
“ด้วยความมุ่งมั่นและประสบการณ์การเติบโตที่มั่นคง The Niya Corporation พร้อมก้าวสู่การเป็นองค์กรคุณภาพระดับแนวหน้า ที่สร้างความแตกต่างและยกระดับมาตรฐานในตลาด พร้อมเดินหน้าพัฒนานวัตกรรมและบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการผู้บริโภคยุคใหม่อย่างต่อเนื่องและเชื่อถือได้” คุณณิญารัจน์ ทิ้งท้าย