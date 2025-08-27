กปน. พร้อมรับมือแม่น้ำเจ้าพระยาความขุ่นสูงมั่นใจไม่กระทบการผลิตและคุณภาพน้ำประปา

นางสาวสุวรา ทวิชศรี ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า จากอิทธิพลของพายุคาจิกิที่เข้าสู่ประเทศไทย ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักมากบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในหลายจังหวัด กปน. ได้เตรียมการรับมือกรณีน้ำดิบในแม่น้ำเจ้าพระยามีความขุ่นมากกว่าปกติ จากภาวะน้ำหลากไว้แล้ว ด้วยการเตรียมสารเคมีช่วยในการตกตะกอน เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาให้มีความใส สะอาด มีความขุ่นไม่เกิน 1 NTU ปราศจากสารก่อโรค ตามค่าแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) จึงมั่นใจได้ว่า กปน. มีความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเต็มที่ และขอให้ประชาชนในพื้นที่บริการ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ มั่นใจได้ว่า น้ำประปาสะอาด มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน สามารถดื่มได้อย่างปลอดภัย
นางสาวสุวรา กล่าวเพิ่มเติมว่า ขั้นตอนสำคัญในการควบคุมคุณภาพน้ำประปาสะอาด ปลอดภัย คือ การเติมคลอรีนในน้ำประปา ให้มีค่าคลอรีนอิสระคงเหลือไม่น้อยกว่า 0.2 มิลลิกรัมต่อลิตร เพื่อทำหน้าที่ในการยับยั้งการเติบโตของเชื้อโรค ดังนั้น หากได้กลิ่นคลอรีนอ่อน ๆ ในน้ำประปา ขอให้มั่นใจว่า น้ำประปาสะอาด ปลอดภัย สามารถบริโภคได้อย่างมั่นใจ