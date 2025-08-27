ทูลกระหม่อมหญิงฯ เสด็จติดตามโครงการ TO BE NUMBER ONE จ.หนองบัวลำภู

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2568 ที่ผ่านมา ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
นายสุรศักดิ์ อักษรกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่า จังหวัดหนองบัวลำภู ได้จัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ครอบคลุมทั้ง 6 อำเภอ และมีการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ปัจจุบัน มีเด็กและเยาวชน อายุ 6-24 ปี เป็นสมาชิก TO BE NUMBER ONE จำนวน 84,160 คน มีชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน และหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม รวม 156 ชมรม ครอบคลุม 721 หมู่บ้าน จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับยอดเพชรปีที่ 3
นางวลักขณา สาระกิจจานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสังวิทยาคาร กล่าวว่า โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร ได้น้อมนำหลักการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE มาใช้เป็นแนวทางในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในโรงเรียน มีกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด การสอดส่องดูแลซึ่งกันและกันภายในกลุ่มสมาชิก การสนับสนุนให้สมาชิกได้ใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์ เช่น เล่นกีฬา ดนตรี งานศิลปะและกิจกรรมอื่นๆ ตามความสนใจ รวมถึงการส่งเสริมจิตอาสาให้กับสมาชิก เพื่อให้ทุกพื้นที่คือ TO BE NUMBER ONE อย่างแท้จริง
ในวโรกาสนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานพระอนุญาตให้สมาชิก “ใครติดยา ยกมือขึ้น” จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 30 คน ซึ่งเคยติดยาเสพติดและปัจจุบันมีความมุ่งมั่นที่จะเลิกเสพ เข้าเฝ้า พร้อมทั้งพระราชทานกำลังใจ และคำแนะนำ เพื่อป้องกันความผิดพลาดซ้ำในกลุ่มเสี่ยง และพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิก TO BE NUMBER ONE จากสถานศึกษาต่างๆ ในจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ซักถามปัญหา ซึ่งจะนำไปสู่การจัดการกับปัญหาอย่างเหมาะสม