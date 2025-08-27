สธ. เดินหน้าลดโรค NCDs ในเขตเมือง ดัน อสส.นำความรู้ส่งต่อคนเมือง

“รณรงค์คนเมืองนับคาร์บ ห่างไกล NCDs”
เตรียมความพร้อมการเป็นพลเมืองสุขภาพดี พร้อมชี้ “ไม่นับคาร์บ ทำให้ป่วย”
นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข เดินหน้า ดัน อสส.นำความรู้ส่งต่อคนเมือง “รณรงค์คนเมืองนับคาร์บ ห่างไกล NCDs” ภายใต้โครงการ การเตรียมพร้อมสู่การเป็นพลเมืองสุขภาพดี “นับคาร์บ นำสุขภาพ ลดเสี่ยง ลดโรค NCDSในพื้นที่เขตเมือง” ซึ่งนโยบาย “นับคาร์บ” ของกระทรวงสาธารณสุข ใช้กลไก อสม. และ อสส.ทั่วประเทศขับเคลื่อนให้ความรู้แนะนำประชาชนเรื่องการนับคาร์บ คำนวณปริมาณคาร์บที่เหมาะสมของแต่ละคน ซึ่งตั้งเป้าให้ประชาชน 50 ล้านคน นับคาร์บเป็นภายในสิ้นปี 2568 โดยจากการสำรวจสุขภาพประชาชนพื้นที่กรุงเทพมหานคร พบกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วยสูงกว่าภาพรวมประเทศ เช่น ภาวะอ้วนลงพุง พบสูงถึง ร้อยละ 56.1 ขณะที่ภาพรวมประเทศ ร้อยละ 39.4 โรคเบาหวาน ร้อยละ 12.5 ภาพรวมประเทศ ร้อยละ 9.5 กรุงเทพมหานคร โดยกิจกรรมนับคาร์บ สร้างความรอบรู้การนับคาร์บ ให้คนกรุงเทพฯ กินแบบนับคาร์บเป็น ช่วยประชาชนมีสุขภาพดี อายุยืน โดยขับเคลื่อนโครงการผ่าน อสส.กว่า 13,000 คน ใน 50 เขต และได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานรัฐ เอกชน สถานศึกษา และภาคประชาสังคม ส่งผลให้คนกรุงเทพฯ กินแบบนับคาร์บเป็นจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้จำนวนผู้ที่มีความเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ลดลง พร้อมทั้งสร้างความตระหนักให้ประชาชนในพื้นที่สามารถจัดการสุขภาพตนเอง ลดการใช้ยา ลดความแออัดในโรงพยาบาล และลดค่าใช้จ่ายในระบบสุขภาพ
นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ขานรับนโยบายเตรียมความพร้อมการเป็นพลเมืองสุขภาพดี “นับคาร์บ นำสุขภาพ ลดเสี่ยง ลดโรค NCDS ในพื้นที่เขตเมือง” ชูประเด็น “ไม่นับคาร์บ ทำให้ป่วย” ซึ่งกรมการแพทย์ได้เล็งเห็นว่า โรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCDs เป็นปัญหาสำคัญของประเทศ โดยเฉพาะในสังคมเมืองอย่างกรุงเทพฯ ซึ่งมีวิถีชีวิตเร่งรีบมีการบริโภคเกินความต้องการ และขาดการออกกำลังกาย ทำให้คนจำนวนมากมีความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจซึ่งส่งผลต่อสุขภาพ คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประเทศ กรมการแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข รับเป็นเจ้าภาพหลักการจัดงาน “เตรียมความพร้อมการเป็นพลเมืองสุขภาพดี “นับคาร์บ นำสุขภาพ ลดเสี่ยงลดโรค NCDS ในพื้นที่เขตเมือง” ภายในงานมีการจัดกิจกรรมสำคัญ เช่น การเสวนาวิชาการ กิจกรรมนับคาร์บกับ อสส. การตรวจสุขภาพโรคที่เกี่ยวข้องกับ NCDs ได้แก่ การตรวจไขมันเกาะตับ การตรวจเบาหวานขึ้นจอตา การตรวจหลอดเลือดคอด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง การตรวจความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ การตรวจตับอักเสบบี และตับอักเสบซี โดยงานจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่
22 สิงหาคม 2568 เวลา 11.00 น. ณ สมาคมฮงสุน แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
