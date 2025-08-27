GC ดัน Adjusted EBITDA ไตรมาสที่ 2 ปี 2568 โต 13% ดีขึ้นต่อเนื่อง

GC ดัน Adjusted EBITDA ไตรมาสที่ 2 ปี 2568 โต 13% ดีขึ้นต่อเนื่องท่ามกลางความไม่แน่นอนของอุตสาหกรรม เร่งเสริมความสามารถทางการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ปี 2568 ด้วย Adjusted EBITDA 6,083 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13% จากไตรมาสก่อนหน้า ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจโลกและอุตสาหกรรมที่ยังคงผันผวน สะท้อนถึงความก้าวหน้าในการเพิ่มศักยภาพการดำเนินงาน ควบคู่ไปกับการเพิ่มรายได้-ลดค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวทาง Holistic Optimization การขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเสริมความสามารถทางการแข่งขัน พร้อมมุ่งสู่ธุรกิจมูลค่าสูง–คาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน
นายณะรงค์ศักดิ์ จิวากานันต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร GC กล่าวว่า “แม้ครึ่งปีแรกยังสะท้อนความท้าทายของอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจโลก แต่ GC ทิศทางการปรับตัวที่ชัดเจน ผ่านแนวทาง Holistic Optimization การขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ และการเดินหน้ากลยุทธ์ทางธุรกิจ โดยเฉพาะการมุ่งสู่ธุรกิจมูลค่าสูง–คาร์บอนต่ำ ซึ่งจะช่วยเสริมความสามารถทางการแข่งขัน พร้อมสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุน
“ในขณะเดียวกัน ปัจจัยภายนอกหลายด้านเริ่มมีทิศทางเป็นบวกมากขึ้น ทั้งความชัดเจนด้านการค้าระหว่างประเทศ ตลอดจนมาตรการของจีนในการควบคุมกำลังการผลิต ผ่านนโยบาย Anti–Involution ที่มุ่งลดการแข่งขันที่ไม่สร้างมูลค่าและทยอยยุติกำลังการผลิตที่ล้าสมัย ซึ่งล้วนเป็นสัญญาณเชิงบวกต่อเสถียรภาพของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในระยะยาว” นายณะรงค์ศักดิ์ กล่าวเสริม
เพิ่มขีดความสามารถด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
GC ได้เดินหน้าทรานส์ฟอร์มองค์กรผ่านแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพแบบองค์รวม หรือ Holistic Optimization ควบคู่กับการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในทุกมิติ ซึ่งครอบคลุม 3 ด้านหลัก ได้แก่
- Smart Plant เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการเดินเครื่องแบบเรียลไทม์
- Plant-wide Optimization: ยกระดับประสิทธิภาพโรงงานแบบองค์รวม
- AI Vision & Drone Inspection: ใช้เทคโนโลยีตรวจสอบและซ่อมบำรุงเพื่อลดค่าใช้จ่ายและเสริมความปลอดภัย
- Asset Intelligent Monitoring: ใช้แบบจำลองและ AI คาดการณ์ปัญหาอุปกรณ์ล่วงหน้า
- Smart Sales & Marketing ยกระดับกลยุทธ์การขายและการกำหนดราคาให้แม่นยำและตอบโจทย์ลูกค้ามากขึ้น
- Price Prediction: ใช้เทคโนโลยีวิเคราะห์ข้อมูลและคาดการณ์ราคาอย่างมีประสิทธิภาพ
- Customer Acquisition & Retention: บริหารจัดการข้อมูลลูกค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขาย การตลาด และการบริการ
- Smart Work Process ปรับปรุงกระบวนการทำงานและบริหารจัดการข้อมูลจำนวนมากเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
- Lean & Process Improvement: ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้กระชับและคล่องตัวผ่าน FiT Program
- Process Automation: ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้กระบวนการทำงานดำเนินไปแบบอัตโนมัติ
การดำเนินงานตามแนวทางดังกล่าว ไม่เพียงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ลดต้นทุน และเสริมความปลอดภัย แต่ยังสะท้อนความก้าวหน้าของ GC ในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาขับเคลื่อนองค์กร ยกระดับความสามารถทางการแข่งขัน และวางรากฐานสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นในระยะยาว
ในไตรมาสที่ 2 ปี 2568 GC มีรายได้จากการขายรวม 133,381 ล้านบาท ใกล้เคียงไตรมาสก่อนหน้า แม้อุตสาหกรรมยังคงผันผวน เศรษฐกิจโลกยังฟื้นตัวช้า และเผชิญแรงกดดันจากสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ โดยบริษัทฯ มี Adjusted EBITDA 6,083 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13% จากไตรมาสก่อน ตอกย้ำศักยภาพการดำเนินการตามกลยุทธ์เสริมประสิทธิภาพ เพิ่มรายได้และควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ GC ยังคงรักษาความแข็งแกร่งด้านสภาพคล่อง โดยมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน 18,505 ล้านบาท และเงินสดรวมสินทรัพย์การเงินหมุนเวียนกว่า 27,888 ล้านบาท ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2568 สะท้อนถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทางการเงินและเสถียรภาพของธุรกิจ
เดินหน้ากลยุทธ์ธุรกิจมูลค่าสูง–คาร์บอนต่ำ เติบโตอย่างยั่งยืน
นอกจากการเสริมความสามารถทางการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลแล้ว GC ยังมุ่งพัฒนาการดำเนินงานอย่างยั่งยืนด้วยโครงการเชิงยุทธศาสตร์เพื่อสร้างความได้เปรียบในระยะยาว อาทิ โครงการใช้พลังงานความเย็นจากก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ในกระบวนการผลิตโอเลฟินส์ ร่วมกับ บริษัท พีอี แอลเอ็นจี จำกัด (PE LNG) ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้กว่า 60,000 ตันต่อปี โดยคาดว่าจะเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ในปี 2570
ในส่วนของธุรกิจเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ (Specialty Chemicals) ซึ่งขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนและเป็นส่วนสำคัญของการขยายธุรกิจมูลค่าสูง-คาร์บอนต่ำ GC เดินหน้าดึงศักยภาพของ allnex อย่างเต็มที่ ทั้งการขยายกำลังการผลิตในตลาดที่มีการเติบโตสูง อาทิ จีน อินเดีย การพิจารณาลงทุนเพิ่มเติมในมาบตาพุด สำหรับตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ควบคู่กับการยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานในทุกภูมิภาค ผ่านการปรับโครงสร้างต้นทุน (Cost Optimization) การบริหารจัดการการลงทุนอย่างรอบคอบ (CAPEX Prioritization) และการพัฒนากระบวนการเชิงพาณิชย์และการปฏิบัติการให้มีความเป็นเลิศ (Operational & Commercial Excellence)
พร้อมกันนี้ GC และ allnex ยังคงให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนา (R&D) อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำเสนอโซลูชันการเคลือบผิวที่ตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การยกระดับประสิทธิภาพการใช้งาน หรือการสร้างคุณค่าเพิ่มเติมที่ช่วยให้ลูกค้าประสบความสำเร็จทางธุรกิจ ควบคู่กับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสู่ความยั่งยืน
สำหรับโรงกลั่นชีวภาพ (Biorefinery) ของ GC ซึ่งสามารถผลิตน้ำมันอากาศยานแบบยั่งยืน (SAF) เชิงพาณิชย์ได้เป็นรายแรกในประเทศไทย ถูกนำไปใช้งานจริงแล้วโดยสายการบิน Bangkok Airways นอกจากนี้ ยังร่วมกับ HMC Polymers ผู้ผลิตเม็ดพลาสติก PP รายแรกและรายใหญ่ที่สุดของไทยพัฒนาผลิตภัณฑ์ Bio-Propylene ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มสูงที่หลากหลาย อาทิ ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพและสุขอนามัย รวมถึงของใช้และของเล่นสำหรับเด็ก เป็นต้น
ทั้งนี้ GC มุ่งพลิกสถานการณ์ธุรกิจและวางรากฐานสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ล่าสุด บริษัทฯ ได้รับ 2 รางวัลเกียรติยศจากเวที ASEAN Corporate Governance Awards 2025 ได้แก่ Top 50 ASEAN Public Listed Companies (PLCs) และ Top 5 Thailand PLCs ตอกย้ำความมุ่งมั่นของ GC ในการยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานสากล