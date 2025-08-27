“เส้นทางชีวิตแพทย์ที่เลือกความสุขเหนือเกียรติยศ นพ.ไพโรจน์

ถ่ายทอดข้อคิดใช้ชีวิตอย่างสมดุล และการดูแลใจให้อยู่กับปัจจุบัน ผ่านโครงการ เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ ปีที่ 29”
นพ.ไพโรจน์ เกียรติกาญจนา รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี ถ่ายทอดบทเรียนชีวิตเส้นทางการทำงาน และข้อคิดการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า ในโครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ ปีที่ 29” จัดโดยพุทธปัญญาชมรม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ ณ ชั้น 1 อาคารธาราสาทร ถนนสาทรใต้ พร้อมถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live: CP ALL เพื่อร่วมสร้างสรรค์ชุมชนอุ่นใจ ตามปณิธานองค์กร “Giving and Sharing”
นพ.ไพโรจน์ ซึ่งสำเร็จการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และทำงานในกระทรวงสาธารณสุขมากว่า 35 ปี เล่าย้อนถึงจุดเริ่มต้นชีวิตแพทย์ หลังจบการศึกษา เขาเลือกไปใช้ทุนที่อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ก่อนย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาแห้ว ซึ่งเป็นพื้นที่ชายแดนที่ทุรกันดารและขาดแคลนทรัพยากร ทว่ากลับเป็นช่วงเวลาที่เขามีความสุขที่สุด เพราะได้ทำงานเพื่อชุมชนอย่างแท้จริง
แม้เคยใฝ่ฝันอยากเป็นปลัดกระทรวงสาธารณสุข แต่ประสบการณ์ในชนบททำให้เขาได้เรียนรู้ว่า “ความสุขของแพทย์ ไม่ได้อยู่ที่ตำแหน่งใหญ่โต หากแต่อยู่ที่การได้รักษาผู้ป่วยและดูแลผู้คนอย่างเต็มหัวใจ”
ต่อมา ครอบครัวสนับสนุนให้ไปศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิต ทั้งในด้านวิชาชีพและมุมมองต่อโลก โดยเฉพาะเรื่องการดูแลสุขภาพและการมีอายุยืนยาว