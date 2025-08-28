3 การไฟฟ้า จัดงาน “Show and Share Innovation 2025” โชว์ผลงานนวัตกรรมพลังงานเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

วันที่ 18 สิงหาคม 2568 นายพงศกร ยุทธโกวิท รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นายดิเรก บุญปิยทัศน์ รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง และ นายธวัชชัย สำราญวานิช รองผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมเปิดงานนวัตกรรม 3 การไฟฟ้า Show and Share for the Better Life 2025 ณ ห้อง Bangkok Convention Centre B2 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บางกอก คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) การไฟฟ้านครหลวง (MEA) และ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานไฟฟ้า ให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์โดยมีนโยบายที่จะนำนวัตกรรมที่ทันสมัยมาพัฒนาองค์กรเพื่อตอบโจทย์ความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้ใช้ไฟฟ้า สร้างบริการที่ทันสมัยและโอกาสใหม่ๆ ในเชิงธุรกิจ จึงร่วมกันจัดแสดงนิทรรศการผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของแต่ละหน่วยงาน ที่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของผู้ใช้ไฟฟ้า พร้อมขยายความร่วมมือเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่าน
ด้านพลังงาน ให้การผลิต จัดหา ส่งจ่ายไฟฟ้าของประเทศมีคุณภาพ เสถียรภาพ และมั่นคง สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนไทยอย่างยั่งยืน
ภายในงาน มีการเสวนาแลกเปลี่ยนแนวคิดด้านนวัตกรรมในหัวข้อ “นวัตกรรมเพื่อความมั่นคงระบบไฟฟ้า” ของผู้บริหารระดับสูงของทั้ง 3 การไฟฟ้า ประกอบด้วย นายสมชาย ทรงศิริ ผู้ช่วยผู้ว่าการ PEA นายวฤต รัตนชื่น ผู้ช่วยผู้ว่าการ EGAT และ นายเกษม สระทองฮัก ผู้ช่วยผู้ว่าการ MEA โดยผู้ช่วยผู้ว่าการ PEA กล่าวถึงภาพรวมด้านยุทธศาสตร์และทิศทางด้านนวัตกรรมของ PEA ในด้าน Innovation and Green Energy การใช้นวัตกรรมและพลังงานสะอาด โดย PEA นำนวัตกรรมแพลตฟอร์ม CARBONFORM มาใช้เป็นเครื่องมือในการประเมิน
ก๊าซเรือนกระจกขององค์กรและให้บริการผู้ใช้ไฟฟ้า เพื่อการลด/ชดเชยคาร์บอน มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนและคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ มีนวัตกรรมเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า ผ่านการดำเนินโครงการ Microgrid
ในพื้นที่วิกฤตด้านพลังงานไฟฟ้า โครงการส่งเสริมการซื้อขายพลังงานไฟฟ้าสะอาดด้วย Third Party Access และ Energy Trading Platform เพื่อให้การดำเนินงานด้านนวัตกรรมเกิดความยั่งยืนในอนาคต