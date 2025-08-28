เที่ยวบินนี้ไม่มีเหงา! Viu เสิร์ฟความสนุกบนทุกเที่ยวบินนกแอร์ด้วยซีรีส์ฮิต

Viu (วิว) จัดเต็มเสิร์ฟคอนเทนต์ขึ้นฟ้า ขอเป็นเพื่อนเดินทางเติมเต็มทุกช่วงเวลาให้ไม่มีเบื่อ! กับซีรีส์ชื่อดังสำหรับผู้โดยสารบนสายการบินนกแอร์ทุกเส้นทาง ดูฟรี! ฟินฟรี! ได้แล้ววันนี้ ด้วยความบันเทิงจาก Viu Original อาทิ ซีรีส์เกาหลีสุดเข้มข้นอย่าง Reborn Rich นำแสดงโดยโอปป้า “ซงจุงกิ” และซีรีส์ไทยที่น่าติดตามอีกเพียบ ครบทุกรส ทั้งดราม่า โรแมนติก หรือคอมเมดี้ กดดูได้ทันทีผ่านระบบ Inflight Entertainment (IFE) ของนกแอร์แบบไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
อรรถสิทธิ์ บูรณะธีรกิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายกิจกรรมการค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ Viu (วิว) ประเทศไทย กล่าวว่า “นี่ไม่ใช่แค่แคมเปญ แต่คือการยกระดับทุกโมเมนต์การเดินทางให้สนุกและมีความหมายมากขึ้น เพราะเราเชื่อว่าเวลาเดินทางควรเต็มไปด้วยความสุขก่อนที่จะถึงจุดหมายปลายทาง ซึ่งการดูซีรีส์ก็นับเป็นกิจกรรมที่สามารถสร้างความเพลิดเพลินได้ ซึ่งซีรีส์จาก Viu (วิว) คือเพื่อนคู่ใจที่ตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะกับคนที่ชอบบิน เดินทางบ่อย ชอบความบันเทิงที่หลากหลาย และที่สำคัญ Viu (วิว) ยังมีคอนเทนต์พากย์ไทย พากย์อีสาน และพากย์ใต้ ให้เข้าถึงอินไซต์คนไทยทุกภูมิภาค พร้อมตอกย้ำแนวคิดด้าน Localization อย่างจริงจังอีกด้วย”
ความร่วมมือในครั้งนี้ไม่ใช่แค่การเพิ่มบริการใหม่ แต่คือการยกระดับประสบการณ์การเดินทางให้มีความสุขมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกับสายซีรีส์ที่ไม่อยากพลาดความสนุกแม้อยู่บนฟ้า Viu (วิว) จึงจัดเต็มคอนเทนต์คุณภาพทั้งจากฝั่งไทยและเกาหลี รวมกว่า 15 เรื่อง ให้บริการฟรีทุกที่นั่ง ทุกเที่ยวบิน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพียงเชื่อมต่อระบบผ่านอุปกรณ์ของผู้โดยสาร ก็สามารถเลือกดูซีรีส์ที่ชื่นชอบได้ทันทีแบบไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
โปรเจ็คนี้สะท้อนถึงวิสัยทัศน์ของ Viu (วิว) ที่ต้องการทำให้ความบันเทิงเข้าถึงผู้ชมได้ทุกที่ ทุกเวลา ไม่ว่าจะอยู่ที่บ้าน บนรถ หรือแม้แต่บนท้องฟ้า เพราะในทุกการเดินทางคือช่วงเวลาแห่งความสุขของทุกคน