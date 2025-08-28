เครือซีพีจัดงาน “CP Excellence Day 2025” มอบ 21 รางวัลต้นแบบ

กรุงเทพฯ, 27 สิงหาคม 2568 – เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) จัดพิธีมอบรางวัล “CP Excellence Award 2025” ภายใต้แนวคิด Sharing-Learning-Honoring เพื่อยกย่ององค์กรในเครือฯ ที่มีผลงานโดดเด่นด้านการบริหารจัดการตามกรอบ “CP Excellence” ซึ่งครอบคลุม 13 ด้านสำคัญของธุรกิจ และเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับมาตรฐานองค์กรสู่ความเป็นเลิศและความยั่งยืนในทุกมิติ
พิธีมอบรางวัลจัดขึ้น ณ อาคารทรูทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อาชว์ เตาลานนท์ และ นายอดิเรก ศรีประทักษ์ รองประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมเป็นประธานมอบรางวัล พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงจากหลายกลุ่มธุรกิจ อาทิ Mr. Bai Shan Lin รองประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ ประเทศจีน, นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร ซีพีเอฟ, นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซีพี ออลล์ และผู้บริหารจากเจียไต๋และเจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 200 คน และถ่ายทอดสดไปยังองค์กรในไทยและต่างประเทศ
ดร.อาชว์ เตาลานนท์ กล่าวถึงความสำคัญของระบบ CP Excellence ว่าเป็นวิสัยทัศน์ของ ท่านประธานอาวุโส ธนินท์ เจียรวนนท์ ที่มุ่งสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนผ่านสองปัจจัยหลักคือ บุคลากรที่พร้อมขับเคลื่อน และ ระบบงานที่เข้มแข็ง ซึ่งสะท้อนค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร ปัจจุบันระบบนี้ครอบคลุมกว่า 150 บริษัท และมีแผนขยายให้ครบทั้งเครือ เพื่อให้ทุกหน่วยงานเดินไปในทิศทางเดียวกัน
ภายในงานยังมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากองค์กรที่ประสบความสำเร็จในการประยุกต์ใช้ระบบ เช่น นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซีพี ออลล์ นำเสนอ 4 ขั้นตอนสู่ความเป็นเลิศ ตั้งแต่การตั้งสมมติฐานใหม่จนถึงการปรับตัวต่อสถานการณ์ รวมถึง Mr. Bai Shan Lin รองประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ ประเทศจีน ที่เน้นบทบาทของผู้นำ ทีมงาน และการใช้ KPI ในการสร้างมาตรฐานที่จับต้องได้
สำหรับปี 2568 มีองค์กรผ่านการตรวจประเมินทั้งหมด 16 กลุ่มธุรกิจ จากประเทศไทยและจีน รวม 21 รางวัล แบ่งเป็นรางวัลความเป็นเลิศองค์รวมและรางวัลโดดเด่นเฉพาะด้าน โดยรางวัลความเป็นเลิศองค์รวม (Holistic Excellence) แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่
- Platinum: ธุรกิจอาหารสัตว์บก ซีพีเอฟ ประเทศไทย และ ซีพี ออลล์
- Gold: ธุรกิจสุกร ซีพีเอฟ, โรงงานอาหารสำเร็จรูปสระบุรี ซีพีเอฟ ฟู๊ด แอนด์ เบเวอเรจ, โรงงานอาหารสัตว์ หลานโจว, โรงงานอาหารสัตว์ เว่ยหนาน, สถาบันผู้นำเครือซีพี, โรงงานบางปะกงและบางพลี ซีพี อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์, โรงงานอาหารสัตว์อัคซู, ธุรกิจอาหารสัตว์บก ซีพีเอฟ ประเทศไทย
- Silver: ธุรกิจสัตว์ปีก ซีพีเอฟ, ธุรกิจเพาะฟักลูกกุ้ง เจริญโภคภัณฑ์อาหาร, โรงงานชำแหละและแปรรูปสุกร ชานซี เจียไต๋, โรงงานอาหารสัตว์บก เจียไต๋ อูรุมฉี
ส่วนรางวัลโดดเด่นเฉพาะด้าน (Outstanding Achievement) แบ่งตาม 5 สาขาหลัก ได้แก่
- ด้านปฏิบัติการ (Operation): Platinum – ธุรกิจอาหารสัตว์บก ซีพีเอฟ; Gold – ซีพี ออลล์, โรงงานอาหารสัตว์บก เจียไต๋ เหอหลิน, ธุรกิจอารักขาพืช เจียไต๋
- ด้านนวัตกรรม (Innovation): Gold – ซีพี ออลล์
- ด้านลูกค้า (Customer): Platinum – ธุรกิจอาหารสัตว์บก ซีพีเอฟ
- ด้านบุคลากร (People) และด้านความยั่งยืน (Sustainability): ปีนี้ไม่มีองค์กรที่ได้รับรางวัล
ระบบบริหาร CP Excellence เริ่มนำไปปฏิบัติในปี 2560 และตรวจประเมินครั้งแรกในปี 2562 ปัจจุบันมีองค์กรที่ได้รับรางวัลรวม 58 องค์กร จำนวน 65 รางวัล จากไทยและจีน พิธีมอบรางวัลครั้งแรกจัดในปี 2565 ในรูปแบบออนไลน์ มีองค์กรเข้ารับรางวัล 42 องค์กร 44 รางวัล สะท้อนความมุ่งมั่นของเครือซีพีในการผลักดันมาตรฐานการบริหารจัดการภายในองค์กรให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศและความยั่งยืนในระดับสากล