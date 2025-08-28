กรมทรัพยากรน้ำบาดาล สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันที่ 23 สิงหาคม 2568 อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล มอบหมายให้ นายปริญญา คุ้มสระพรม รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการน้ำบาดาลเชิงบูรณาการ สืบสานพระราชปณิธานสู่การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” โดยมีนายสุรัตน์ บัวพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาน้ำบาดาล กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจากนายกุศล โชติรัตน์ ที่ปรึกษากรมทรัพยากรน้ำบาดาล นายเฉลิม กลิ่นนิ่มนวล ที่ปรึกษากรมทรัพยากรน้ำบาดาล ผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และพนักงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล รวม 420 ราย เข้าร่วมสัมมนา
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยสำนักพัฒนาน้ำบาดาล จัดการสัมมนาดังกล่าว ระหว่างวันที่ 22 – 24 สิงหาคม 2568 ณ โรงแรม เดอะ รีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรกรมทรัพยากรน้ำบาดาลผู้ทรงคุณวุฒิร่วมบรรยาย และเสวนาให้ความรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อต่อยอดในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการบริหารโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวมถึงโครงการอื่นๆ ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยเสริมสร้างประโยชน์และช่วยแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมศึกษาดูงานภาคสนามในพื้นที่ค่ายพระรามหกและค่ายนเรศวร อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
