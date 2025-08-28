ชาวบ้านค้อทอง จ.อุบลราชธานี ขอบคุณ “ดร.เฉลิมชัย” หนุน “น้ำบาดาลระยะไกล”

วันที่ 28 สิงหาคม 2568 ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนางชญานันท์ ภักดีจิตต์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะผู้บริหาร ทส. ลงพื้นที่บ้านค้อทอง หมู่ที่ 3 ตำบลค้อทอง อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเปิดตัวโครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โดยมีนายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กล่าวรายงาน และนายภัทรพล สารการ นายอำเภอเขื่องใน กล่าวต้อนรับ
จากการที่ประชาชนในพื้นที่ตำบลค้อทอง อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ประสบปัญหาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค เนื่องจากภาวะวิกฤติภัยแล้ง ประกอบกับการขยายตัวของชุมชนที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ทำให้ความต้องการใช้น้ำมีมากขึ้น โดยเฉพาะหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ซึ่งปัจจุบันปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการในการดำเนินกิจกรรมของหมู่บ้าน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้จัดทำโครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล เพื่อบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจ และฟื้นฟูความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจไทยในระยะเร่งด่วน สำหรับองค์ประกอบของโครงการ ประกอบด้วย บ่อน้ำบาดาล ขนาด 6 นิ้ว จำนวน 4 บ่อ ถังพักน้ำ ความจุ 100 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 ถัง สถานีสูบน้ำ จำนวน 1 จุด หอถังสูงรักษาแรงดัน ความจุ 110 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ถัง ถังกรองสนิมเหล็กขนาดใหญ่ จำนวน 1 ถัง จุดจ่ายน้ำบาดาล จำนวน 1 จุด ป้ายโครงการ อาคารศูนย์เรียนรู้น้ำบาดาล และจุดบริการน้ำดื่มสะอาด จำนวน 1 จุด หากดำเนินการแล้วเสร็จจะมีผู้ได้รับประโยชน์ จำนวน 2 หมู่บ้าน คือ บ้านค้อทอง หมู่ที่่ 3 และหมู่ที่ 4 ประชากร 1,397 คน 325 ครัวเรือน มีน้ำสะอาดใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคได้ไม่น้อยกว่า 175,200 ลูกบาศก์เมตรต่อปี
นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กล่าวว่า ตามนโยบายของรัฐบาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ ทั้งน้ำอุปโภคบริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร ซึ่งงบกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในความรับผิดชอบของสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 (อุบลราชธานี) มีโครงการพัฒนาน้ำบาดาลที่เร่งดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน รวม 4 โครงการได้แก่ 1) โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ จำนวน 3 แห่ง 2) โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ จำนวน 1 แห่ง 3) โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน จำนวน 15 แห่ง และ4) โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม จำนวน 1 แห่ง
ด้าน ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า รัฐบาลมีความห่วงใยความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน และต้องการให้พี่น้องประชาชนได้รับโอกาส รวมถึงมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข จึงได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการทั้งในมิติทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (งบกระตุ้นเศรษฐกิจ) รัฐบาลได้สนับสนุนให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลดำเนินโครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม เพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคได้ตลอดทั้งปี และในวันนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจ และความจริงใจที่จะช่วยเหลือประชาชน โดยโครงการนี้จะดำเนินการเจาะและพัฒนาบ่อน้ำบาดาลในพื้นที่ที่มีศักยภาพเหมาะสม พร้อมก่อสร้างระบบประปาบาดาลด้วยเทคโนโลยีการส่งน้ำบาดาลระยะไกล เพื่อส่งให้แก่พื้นที่เป้าหมายที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคต่อไป
