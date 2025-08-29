PPP Plastics ผนึกกำลัง 40 ภาคี ตอกย้ำรีไซเคิลคือโอกาสทางเศรษฐกิจ

การจัดการปัญหาขยะและพลาสติกใช้แล้วในประเทศไทยกำลังก้าวไปสู่จุดเปลี่ยนสำคัญ เมื่อเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคมเพื่อจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืน (PPP Plastics) ได้จัดงานสัมมนา “ความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนระบบนิเวศเศรษฐกิจหมุนเวียนในการจัดการขยะและขยะพลาสติกของประเทศไทย” ขึ้นเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2568 ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น เพื่อประกาศความร่วมมือจากกว่า 40 องค์กรที่แสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการผลักดันการจัดการพลาสติกอย่างยั่งยืน และตอกย้ำว่าการรีไซเคิลเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
งานนี้ได้รับเกียรติจาก นายธนัญชัย วรรณสุข รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ และ รศ.ดร. เติมศักดิ์ ศรีคิรินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) ร่วมประกาศความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยมี ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ประธานเครือข่าย PPP Plastics และนายกสมาคมความร่วมมือฯ เป็นแกนนำในการประกาศ
ความร่วมมือพร้อมผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรพันธมิตร
ในงานยังมีการนำเสนอโครงการที่เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนระบบนิเวศเศรษฐกิจหมุนเวียน โดย นางภรณี กองอมรภิญโญ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) และในฐานะ Communication Taskforce Leader ของเครือข่าย PPP Plastics ได้กล่าวถึง 3 โจทย์หลักที่ต้องแก้ไขเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบรีไซเคิล ได้แก่ การกระตุ้นให้ประชาชนคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง การสร้างระบบจัดเก็บที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม และการพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลคุณภาพสูง พร้อมกับย้ำว่า แม้ประเทศไทยจะมีเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานการรีไซเคิลที่ก้าวหน้าแล้ว แต่สิ่งที่ยังขาดคือ กฎหมายที่จะมาเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดความต้องการใช้วัสดุรีไซเคิลในผลิตภัณฑ์มากขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมกันผลักดันต่อไป การสร้างเครือข่ายและความร่วมมือระหว่างกันจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนการจัดการพลาสติกให้สำเร็จได้อย่างแท้จริง
