ซีเจ มอร์ เดินหน้าจัด “ซูเปอร์แฟร์” ครบ ถูก คุ้ม ต่อเนื่องถึงสิ้นปี

ผ่านไป 2 ยังเหลืออีก 4! ซีเจ มอร์ เดินหน้าสร้างประสบการณ์ “ครบ ถูก คุ้ม”
จัดเต็มกันต่อกับ “ซูเปอร์แฟร์” ต่อเนื่องถึงสิ้นปี
ตอกย้ำความใกล้ชิดระหว่างแบรนด์และลูกค้า ผ่านการสร้างพื้นที่แห่งความสุขและความสนุกใกล้บ้าน
ตลอดสองทศวรรษที่ผ่านมา ซีเจ มอร์ (CJ MORE) ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจที่มอบประสบการณ์ความ “ครบ ถูก คุ้ม” มาอย่างต่อเนื่อง พร้อมตอกย้ำความผูกพันที่อยู่คู่กับชีวิตประจำวันของผู้คนในชุมชนอย่างแท้จริง ในฐานะซเปอร์มาร์เก็ตที่ไม่ได้แค่ “ตั้งอยู่” แต่ “อยู่ใกล้” และ “อยู่จริง” ในวิถีชีวิตของชุมชน ครบครันไปด้วยสินค้าที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวัน ควบคู่กับโปรโมชันที่ช่วยให้ผู้บริโภคสบายใจและสบายกระเป๋า
ครบรอบ 20 ปี เปิดพื้นที่แห่งความสุขและความสนุกด้วย “ซูเปอร์แฟร์”
หนึ่งในไฮไลท์ครบรอบ 20 ปี คือกิจกรรม “ซูเปอร์แฟร์” ที่ออกแบบมาเพื่อมอบประสบการณ์ความ “ครบ ถูก คุ้ม” ให้ลูกค้าสมาชิก ทั้งมหกรรมสินค้าราคาพิเศษ กิจกรรมลดแลกแจกแถมจากแบรนด์พันธมิตร และสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกสบายการ์ด กับกิจกรรมใบเสร็จลุ้นโชคกว่า 20 รางวัล อาทิ ทีวี ตู้เย็น และเครื่องซักผ้า
ภายในงานยังอัดแน่นด้วยความสุขและความสนุก ไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง ก้อง ห้วยไร่ พาราด็อกซ์ ไผ่ พงศธร ใบเตย & ธัญญ่า ต้นข้าว อาร์สยาม หญิงลี ศรีจุมพล และอีกมากมาย พร้อมเปิดเวทีให้นักเรียนในพื้นที่แสดงความสามารถพิเศษ รวมถึงกิจกรรมสำหรับครอบครัว เช่น การแสดงมายากล และระบายสีปูนปลาสเตอร์
โดยยังคงเดินหน้าจัด “ซูเปอร์แฟร์” อย่างต่อเนื่อง ครอบคลุม 6 จังหวัด 6 ครั้งทั่วประเทศ ได้แก่ นครปฐม, ชลบุรี, สุราษฎร์ธานี, สมุทรปราการ, พิษณุโลก และอุบลราชธานี โดยขณะนี้ได้จัดไปแล้ว 2 จังหวัด คือ นครปฐม และชลบุรี
พบกับประสบการณ์ “ซูเปอร์แฟร์” แบบครบ ถูก คุ้ม ที่พร้อมมอบความสุขให้กับชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยงานครั้งถัดไปจะจัดขึ้นที่ ซีเจ มอร์ สาขาแยกหนองนิล จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook และ Tiktok : CJ MORE หรือสมัครสมาชิก สบายการ์ด เพื่อรับสิทธิพิเศษง่าย ๆ ผ่าน LINE @CJMORE หรือคลิกที่ https://bit.ly/43NuiNJ
